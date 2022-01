Le début de l’année 2022 devait être marqué par la tenue d’un gros rassemblement concernant l’automobile (entre autres), soit le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Cependant, parce que le variant Omicron s’est aussi invité à la fête, de nombreuses entreprises ont décidé de se désister.

Cependant, cela ne nous a pas empêchés d’assister à des présentations virtuelles, comme celle du concept EQXX chez Mercedes-Benz. Si vous voulez savoir à quoi va ressembler le futur électrique chez cette marque, un regard à cette étude est incontournable.

La première chose qui frappe à son propos, ce sont ses lignes, spectaculaires. À vous de voir si vous aimez ou non, mais c’est plutôt remarquable.

Une autre chose notable, c’est le format du véhicule qui nous apparaît plus grand que nature. Pourtant, le modèle est assez compact. L’EQXX s’allonge sur 463 centimètres et repose sur un empattement de 280 cm. À titre comparatif, la Classe C mesure 475 cm et son empattement est de 286,5 cm.

L’EQXX est également assez légère à 3858 livres (1750 kg). C’est seulement un peu plus qu’une Mercedes-Benz C300 qui pèse 3693 livres (1574 kg).

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision EQXX, profil

Autre note intéressante, l’EQXX fend l’air d’une façon incroyable, tellement que son coefficient de traînée n’est que de 0,18. Mercedes intègre de nombreuses technologies pour rendre sa berline si efficace face à l’air. Par exemple, une combinaison de rideaux dans le pare-chocs avant et les enjoliveurs de roues fait que l’air circule de façon plus fluide. La grille avant est bien sûr active et demeure fermée lorsque c’est nécessaire.

Ce que la compagnie ne mentionne pas, toutefois, c’est la capacité de la pile de l’EQXX. Elle se contente de dire qu’elle est inférieure à 100 kWh. La firme vante cependant quelques détails impressionnants sur le groupe. Il est 50 % moins volumineux et 30 % plus léger que celui de l’EQS. La capacité maximale du système est de 900 volts. La batterie et le cadre qui la porte pèsent environ 495 kg (1091 livres).

Et, bien sûr, ce qui fait jaser, ce sont les 1000 kilomètres d’autonomie qui sont annoncés. Attention toutefois, on ne parle pas de données officielles européennes WLTP) ou de provenance américaine (EPA). Ce sont les estimations de Mercedes-Benz, réalisées à partir de modèles. Ce qui sera intéressant de voir, c’est si la voiture est en mesure de faire mieux que la Lucid Air qui s’annonce avec une liberté de 832 km.

Mercedes affirme que le conducteur américain moyen n’aurait besoin de recharger le véhicule que deux fois par mois.

Le concept est aussi équipé d’un panneau solaire composé de 117 cellules. Monté sur le toit, il sert à alimenter de nombreux systèmes électriques auxiliaires comme le ventilateur du système de climatisation, les phares et le système multimédia.

Les pneus à très faible résistance au roulement sont le fruit d’une collaboration avec Bridgestone. Leurs flancs sont optimisés sur le plan aérodynamique et s’harmonisent avec les enjoliveurs de roues.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision EQXX, intérieur

À l’intérieur, on trouve un écran transparent qui s’étend sur 47,5 pouces d’un pilier à l’autre. Il propose une résolution de 8k et gère un système de navigation avec des graphiques en 3D qui peuvent représenter une ville à partir d’une vue satellite, et ce, jusqu’à une hauteur de 33 pieds (10 mètres).

L’habitacle fait également un usage intensif de matériaux durables. Il s’agit notamment de tissus en fibre de soie Biosteel, de cuir végétalien provenant de champignons, de cuir synthétique réalisé à partir de fibres de cactus pulvérisées et de moquettes en bambou.

Mercedes ne dit pas à quel moment elle pourrait faire passer cette étude à la production.