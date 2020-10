Est-il mieux de suivre son coeur ou de se fier à la logique ? Autrement dit, comment choisir entre la fiabilité du Toyota RAV4 2019 et le dynamisme du Mazda CX-5 2019 ? Auto123.com compare deux des plus populaires VUS compacts au Canada.

Mazda CX-5

Le Mazda CX-5 fait parti du paysage automobile depuis 2013. Il a connu une première refonte en 2017 et Mazda nous amène pour 2019 une nouvelle version Signature, désignation introduite pour la première fois dans le CX-9.

Au-delà de l’équipement plus complet, le modèle Signature offre un moteur quatre cylindres de 2,5 litres turbo de 250 ch (avec indice d’octane de 93, sinon c’est 227 ch à l’ordinaire) qui intègre la vectorisation du couple pour une conduite plus sentie. Les modifications concernent également le châssis.

Ce petit utilitaire est aussi offert en version GX, GS et GT avec deux autres choix de moteurs qui débutent avec un 4 cylindres de 2,0 litres de 155 ch et un 4 cylindres de 2,5 litres de 187 ch.

Notre essai routier du Mazda CX-5 Signature 2019

Photo : Mazda Mazda CX-5 Signature 2019

Si d’autres modèles de cette catégorie offrent plus d’espace ou une meilleure capacité de chargement, aucun n’offre le même plaisir de conduire, une denrée rare dans cette catégorie, et le CX-5 est aussi un modèle joli à regarder. Il roule avec une assurance ferme et couvre doucement les bosses sans meurtrissures, même avec des roues de 19 pouces et une suspension plus rigide.

La cabine du modèle CX-5 Signature est dotée de sièges en cuir Nappa brun et d’un tableau de bord habillé de bois. Pour 2019, la suite Apple CarPlay et Android Auto s’ajoute pour la première fois à un écran tactile couleur de 7 po. Il vous faudra débourser 40 000 $ pour la Signature, mais celle-ci se compare à des modèles allemands et japonais de luxe à prix plus élevé.

Toyota RAV4

Pionnier dans cette catégorie, le RAV4 roule chez nous depuis 1997. Même si la plus récente génération prenait de l’âge, les ventes n’avaient pas ralenti. Son volume de ventes a même doublé au cours des cinq dernières années, s’établissant à plus de 50 000 exemplaires au Canada en 2018.

Ces chiffres font du RAV4 le véhicule Toyota le plus vendu au Canada et le véhicule (à l’exception des camions) le plus vendu en Amérique du Nord. Donc, malgré son air qui ne paye pas mine, c’est clair que les gens ne placent pas le style dans la liste des priorités.

Notre essai routier du Toyota RAV4 2019

Fiche technique du Toyota RAV4 2019

Photo : V.Aubé Toyota RAV4 Premier 2019

Un tout nouveau modèle, fabriqué en Ontario, arrive pour 2019. Comme beaucoup de ses nouveaux produits présentés récemment, Toyota joue d’un peu plus d’audace dans son approche stylistique. Les Japonais aiment toujours donner des connotations particulières à leurs modèles et, pour le RAV4, ils parlent d’un style « aventurier et raffiné ».

Alors que le modèle hybride est plus élégant, la version Trail projette une image plus aventurière avec quelques ajouts qui vont avec. Ce qu’il faut toutefois retenir au-delà d’un style qui rappelle vaguement un Jeep, c’est que cette cinquième génération est plus grande.

L’habitacle est sous le signe de la sobriété, à l’exception peut-être de cette version Trail qui offre quelques petites touches d’excentricité. Vous avez droit aux dernières technologies multimédias et de quelques surprises bien pensées. Toyota fait toujours confiance à son système Entune pour la gestion multimédia. Ce dernier, compatible avec Apple CarPlay, exclut toutefois les utilisateurs de téléphone Android.

Toyota en a aussi profité pour faire le ménage sous le capot. Le RAV4 se sert de la mécanique 4-cylindres de la plus récente Camry. La puissance du moteur est en hausse et s’élève maintenant à 203 chevaux pour les modèles à essence, et 219 chevaux (puissance totale du système) pour les modèles hybrides. Jumelée à une boîte automatique à huit rapports qui fournit une meilleure plage de puissance que l’ancienne boîte à six rapports, elle permet aussi de diminuer la consommation de carburant. Sur le RAV4 hybride, le moteur est associé au système hybride Toyota II (THS II) et à une transmission à variation continue à commande électronique.

Photo : V.Aubé Toyota RAV4 Trail 2019

Le RAV4 n’a jamais été amusant à conduire et cette nouvelle version va dans le même sens. Ce n’est pas impressionnant, mais on sent la qualité derrière le produit. La base provient de la plateforme TNGA (Toyota New Global Architecture) et fournit une assise solide qui favorise le confort, la sécurité́ et les qualités utilitaires. L’empattement plus long ainsi que l’élargissement des voies avant et arrière assure une conduite plus stable.

Avantages du Mazda CX-5

Si l’émotion fait parti des critères pour la sélection de votre prochain modèle, le CX-5 offre plus de dynamisme au volant, une ligne bien équilibrée et une puissance de bon aloi avec le nouveau moteur turbo. La version Signature est aussi plus belle et réussie. Mazda offre une garantie supérieure de 3 ans avec kilométrage illimitée.

Avantages du RAV4

Monument de fiabilité, le RAV4 fait plus appel à la raison. Il est un peu plus grand, plus économique dans sa version hybride et ne vous donnera pas la chance d’apprendre le nom de votre mécanicien.

Similitudes

Les deux véhicules sont fiables. Dans les deux cas, vous avez accès à un rouage intégral, ce qui fait des deux modèles d’excellents véhicules four saisons.

Photo : Mazda Mazda CX-5 Signature 2019

Notre verdict : Mazda CX-5 Signature 2019

Nous ne mettons jamais la qualité et la fiabilité en second plan, mais dans ce comparatif, la qualité et la fiabilité ne pose problème pour aucun des deux modèles. Nous allons donc laisser parler notre cœur et allons vers la Mazda CX-5 Signature que nous avons beaucoup aimé. Cela dit, le RAV4 est aussi un excellent choix, simplement plus rationnel.

Mazda CX-5

Nous avons aimé

Le style affirmé

La finition léchée

Agrément de conduite supérieur

Nous avons moins aimé

Menu à l’écran compliqué

Carburant super pour tirer le maximum du moteur

Seulement 6 rapports à la boîte automatique

Prix élevé

Toyota RAV4

Nous avons aimé

Intérieur spacieux

Conduite rassurante à défaut d’être intéressante

Finition de qualité

Nous avons moins aimé

Son style controversé

Conduite sans relief

Habitacle un peu bruyant

Pas d’Android Auto

Photo : D.Rufiange Mazda CX-5 Signature 2019

Fiches techniques

RAV4 Trail Mazda CX-5 Signature Transmission Automatique 8 vitesses Automatique 6 vitesses Rouage 4RM 4RM Consommation (ville) 9,9 l / 100 km 10,8 l / 100 km Consommation (route) 7,5 l / 100 km 8,7 l / 100 km Réservoir de carburant 55 litres 58 litres Moteur Type Essence Essence Puissance 203 ch 250 ch Couple 184 lb-pi 310 lb-pi Cylindres 4 cylindres 4 cylindres Cylindrée 2,5 litres 2,5 litres Capacités Coffre 1 065 l, 2080 l 875 l, 1687 l Capacité remorquage 680 kg (reg) / 1587 kg (Trail) 907 kg Extérieure Longueur 4 610 mm 4 550 mm Largeur 1 864 mm 1 842 mm Hauteur 1 742 mm 1 680 mm Empattement 2 690 mm 2 698 mm Garantie 3 ans / 60 000 km 3 ans / illimitées Prix 38 690 $ 40 950 $

Article par Auto123.com