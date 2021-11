Sans plus attendre, voici notre palmarès des 10 meilleurs VUS compacts disponibles au pays en 2021-2022 (nonobstant des pénuries d’inventaires!).

Toutefois, ces utilitaires assez logeables pour une famille de quatre (deux adultes et deux enfants) offrent généralement une garde au sol supérieure – pour sortir du banc de neige plus facilement –, ainsi qu’un rouage intégral qui fait très souvent partie de l’équipement de base de ces utilitaires. Soyez tout de même vigilants, car certaines livrées de base sortent de l’usine avec deux roues motrices avant.

Les VUS compacts sont ni plus ni moins les remplaçants de la catégorie des berlines intermédiaires, et ce, même si plusieurs voitures de ce segment sont encore disponibles sur le marché en 2021-2022.

Nous commençons ce tour d’horizon avec LA valeur sûre du segment. Le Toyota RAV4 n’a plus vraiment besoin de présentation, l’utilitaire nippon qui est offert en plusieurs configurations possibles, de la livrée LE à deux roues motrices avant jusqu’à l’échelon Prime hybride rechargeable avec 302 chevaux sous le pied droit.

La qualité d’exécution, la fiabilité et le design un peu plus agressif que par le passé sont tous des atouts du véhicule le plus vendu au Canada… après les camionnettes pleine grandeur bien sûr!

