Le nouveau concept Porsche Mission X Photo : Porsche

Il y a quelques jours, on annonçait que Porsche allait présenter la sportive de l’avenir. Hier, la compagnie a dévoilé le concept Mission X. Ce dernier, qu’on doit qualifier de super voiture, propose un design à la fois futuriste et porteur d’éléments rétro, ainsi qu’une architecture tout électrique.

Porsche a déclaré qu’elle évaluait la voiture en vue d’une éventuelle production.

Le concept se pointe dans le cadre de la célébration des 75 ans de Porsche. En effet, c’est le 8 juin 1948 que la première Porsche 356 était homologuée.

« La Porsche Mission X est un phare technologique pour la voiture de sport du futur », a déclaré Oliver Blume, le chef de la direction de Porsche, via un communiqué. « Comme la 959, la Carrera GT et la 918 Spyder avant elle, la Mission X donne une impulsion décisive au développement évolutif des futurs concepts de véhicules. »

Et pour illustrer à quel point la technologie évolue, Porsche a fixé des objectifs de performance ambitieux pour une version de production. On parle notamment d’un temps de recharge deux fois plus rapide que celui de la Taycan Turbo S, d’appuis aérodynamiques supérieurs à ceux de la 911 GT3 RS, d’un rapport poids-puissance avoisinant un cheval-vapeur par kilogramme et d’un record au Nürburgring pour un véhicule de série. Pour l'instant, la marque de 6:35.183 appartient à la Mercedes-Benz AMG One.

Design du concept Porsche Mission X Photo : Porsche

Le concept est relativement compact, lui qui s’allonge sur 177,0 pouces et se veut large de 78,7 pouces. Ça ramène ses proportions à celles des Carrera GT 918 Spyder. Ce biplace se compose d’un dôme en verre léger et d’un exosquelette en plastique renforcé de fibres de carbone, ce qui lui confère sa solidité, ainsi que de points d’attache pour l’installation de portes de style prototype Le Mans.

Celles-ci sont un clin d’œil à la mythique 917 de Porsche, tandis que les phares sont censés faire référence aux optiques des 906 et 908. Lorsqu’ils sont activés, ils s’ouvrent comme des yeux clignotants.

L’extérieur est complété par des roues de 20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière, des composants aérodynamiques en fibre de carbone, une peinture unique appelée Rocket Metallic, des caméras à la place des rétroviseurs latéraux et le nouveau logo de Porsche. Les roues arrière sont dotées de pales aérodynamiques presque transparentes, conçues comme des turbines pour améliorer le refroidissement des freins.

L'habitacle du concept Porsche Mission X Photo : Porsche

À bord, les concepteurs ont pensé à intégrer un chrono qui se fixe sur le tableau de bord.

Ce qui nous manque, ce sont les détails techniques, car Porsche est demeurée muette là-dessus. On sait que la compagnie travaille sur plusieurs technologies novatrices, tout comme la maison-mère Volkswagen. Il est certain qu’on mettra le meilleur de ce qui est disponible au service de ce modèle, s’il atteint la production.

À ce propos, si le modèle passe à cette étape, il ne faut pas s’attendre à ce que ce soit avant 2025.

Sièges du concept Porsche Mission X Photo : Porsche

Le concept Porsche Mission X en vert Photo : Porsche