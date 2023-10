• Genesis a partagé aujourd’hui des détails sur la 2024 Genesis G70.

Notamment, la G70 va bénéficier d'un nouveau moteur 2,5 litres plus puissant, qui remplace celui de 2,0 litres du modèle 2023. Genesis vante également un système de freinage amélioré et donne au modèle plusieurs mis à jour aux niveaux de la technologie et de l’habitacle.

En 2023, la version de base de la Genesis G70 équipée de ce moteur turbo 4 cylindres de 2,0 litres développe 252 chevaux. Le nouveau moteur de 2,5 litres offre plus de muscle avec 300 chevaux et un couple de 311 lb-pi. Selon Genesis, la G70 devient le modèle qui offre le plus de puissance en version de base de sa catégorie.

Le moteur V6 bi-turbo de 3,3 L développant 368 chevaux reste également au catalogue en option.

La Genesis G70 2024, roue avant Photo : Genesis

Pour faire face à cette puissance accrue, Genesis améliore également les freins. Toutes les versions de la G70 sont désormais équipées de freins Brembo, question d’accroitre la puissance de freinage.

Genesis apporte également des mis à jour à l'habitacle. Un nouvel emblème extérieur avec un motif gravé laisse entrevoir ces nouveautés intérieures. Parmi elles, un nouveau système de climatisation de type tactile, de même qu'un rétroviseur intérieur sans cadre. Genesis a ajouté des détails fonctionnels aux interrupteurs intérieurs, aux panneaux de portes et de console, ainsi qu'à d'autres endroits de l'habitacle.

La recharge USB-C est désormais inclut de série pour 2024, et on compte un coussin gonflable latéral de plus comparé au modèle sortant. Genesis Digital Key 2 s'ajoute à la liste des fonctionnalités de la G70 pour la nouvelle année, et il est compatible avec Apple Wallet et Samsung Pass, permettant aux clients d'utiliser leur téléphone comme une clé. Les propriétaires peuvent même partager une clé virtuelle via iMessage, offrant à d'autres conducteurs un accès à distance.

La nouvelle Genesis G70 2024, profil Photo : Genesis

Genesis promet de dévoiler les prix de la G70 2024 plus tard cette année. On peut s'attendre à voir le nouveau modèle chez les concessionnaires vers la même période.

On se rappellera qu’au mois d’aout de cette année, des sources fiables avaient indiqué que Genesis auraient décidé de ne pas produire de deuxième génération de la G70. Ceci n’est toujours pas confirmé, mais il évident que l’avenir incertain du modèle n'empêche pas Genesis de le mettre à jour.

Logo sur le capot de la Genesis G70 2024 Photo : Genesis