Il y a quelques semaines, vous en avez assurément entendu parler, Tiger Woods a été victime d’un accident spectaculaire qui l’a laissé dans un mauvais état, mais en vie. Le véhicule qu’il conduisait, le nouveau VUS GV80 de Genesis, a démontré à quel point il pouvait être sécuritaire.

Les images de l’accident nous ont fait découvrir un modèle passablement endommagé, mais offrant une cabine bien protégée. Pour Genesis, aucune publicité en matière de sécurité n’aurait pu avoir un meilleur… impact.

Et voilà que l’IIHS (l'Insurance Institute for Highway Safety) en remet, elle qui vient de décerner sa meilleure note (Top Safety Pick+) au GV80 lors de récents tests de collision. Cela signifie que le VUS a réussi tous les tests physiques, ainsi que des essais additionnels concernant la prévention électronique des collisions et les phares.

En ce qui concerne la résistance aux chocs, Brian Latouf, responsable de la sécurité chez Genesis Amérique du Nord, a confié au magazine Car and Driver qu’« il faut concevoir en pensant à la fin. Il faut commencer par la structure avant, le berceau du sous-châssis et les défis fondamentaux de la conception architecturale. Ensuite, il y a les systèmes de retenue, et les systèmes électriques pour les activer. »

Tout cela peut paraître simple, mais la symbiose de tous les systèmes et leur fonctionnement requiert une minutieuse planification. En outre, le GV80, en plus de tous ses dispositifs électroniques, compte sur 10 coussins gonflables.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, intérieur

Bien que Genesis tienne évidemment à obtenir les honneurs de l’IIHS, ce n’est pas une compagnie qui fournit des véhicules à l’agence. C’est pourquoi les résultats des tests de collision du GV80 n’ont pas été publiés rapidement, car l’IIHS a dû trouver des modèles à détruire. « Ils les achètent chez les concessionnaires », a confié Brian Latouf.

Si un modèle obtient des résultats particulièrement bons ou particulièrement mauvais, il peut ensuite être exposé au siège de l’IIHS, en Virginie. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra du GV80 qui a protégé Tiger Woods, mais on peut supposer que Genesis aura l’occasion de faire sa propre analyse post-mortem lorsque les enquêteurs auront terminé.

D’après les premiers rapports concernant l’accident, il semble évident que le célèbre golfeur n’a pas activé la fonction de maintien dans la voie du GV80. Cependant, le freinage d’urgence automatique est activé à tout moment et il est probable que cette fonction a contribué à réduire la force d’impact une fois que le modèle a quitté la route et qu’un accident devenait imminent. Les données de la boîte noire nous le diront. Le GV80 est également équipé d’un système d’alerte d’attention au conducteur qui, selon Genesis, analyse les habitudes de conduite et « émet des alertes visuelles et sonores lorsqu’il sent que vous devez vous arrêter et vous reposer pour des raisons de sécurité ».

Pour avoir récemment testé ces deux systèmes, on ne peut que conclure qu’ils sont efficaces.

Selon Brian Latouf, les ingénieurs en sécurité considèrent les accidents comme une séquence en trois parties : avant, pendant et après. Et bien sûr, le meilleur scénario est de rester dans la première phase et d’éviter l’accident en premier lieu. Mais les tests de l’IIHS confirment que si un accident devient inévitable, l’intérieur d’un véhicule Top Safety Pick+ pourrait être le meilleur endroit où se trouver.