L’avenir dans le domaine automobile, on le sait, est électrique. Le tout va prendre forme au cours des 10 ou 15 prochaines années. Chez Genesis, on sait maintenant à partir de quand on ne proposera plus de nouveaux modèles à essence, soit 2025.

Lors d’une présentation vidéo nous montrant ses orientations, la compagnie l’a en effet indiqué, en plus de partager d’autres informations sur la façon et les stratégies qu’elle comptait adopter pour atteindre ces objectifs.

En se donnant l’année 2025 comme date butoir, la firme y va de façon agressive, mais il faut comprendre qu’elle va continuer à proposer des modèles à essence qui auront été présentés d’ici là. Ainsi, pour être précis, c’est à partir de 2030 que sa gamme ne comptera plus de véhicules à essence. À ce moment, huit modèles à émissions nulles seront proposés.

Et la notion d’« émissions nulles » est importante ici, car la compagnie a une double stratégie en matière d’électrification. Concrètement, en plus de l’électricité pure, Genesis va miser sur l’hydrogène. Au tournant de la prochaine décennie, la marque de luxe de Hyundai veut écouler 400 000 véhicules à travers le monde. Cinq ans plus tard, en 2035, elle souhaite être carbone-neutre.

Photo : Genesis Genesis GV60

Le premier véhicule tout électrique sera le GV60 qui nous a récemment été présenté. Ce dernier repose sur la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform), également utilisée avec l’Ioniq 5 de Hyundai et le Kia EV6. On s’attend évidemment à un partage des organes de ces créations, organes qui serviront à l’animation du GV60.

Et au-delà de la chose électrique, Genesis veut créer des véhicules qui vont permettre un lien plus poussé entre l’humain et la machine. « Notre objectif est d’interagir avec tous leurs sens. Notre nouvelle architecture intégrera des technologies audacieuses à des designs à couper le souffle, le tout en offrant des expériences sincères axées sur le détail. Un soin chaleureux et exquis sera notre élément différenciateur », a déclaré Luc Donckerwolke, le directeur de la création de Genesis.

Dans sa présentation, on voit même des séquences qui font allusion à une future mobilité aérienne. Évidemment, il faut en prendre et en laisser avec ce genre de vidéo promotionnelle ayant pour objectif de nous en mettre plein la vue, mais ça nous donne une idée précise des visées et de la vision de l’entreprise.