[Sherbrooke, 14 mai] - Le Groupe Beaucage annonce sa nomination en tant que "Lauréat de la catégorie Or" dans le cadre du programme des Sociétés les Mieux Gérées au Canada, organisé par Deloitte. Cette distinction récompense la gestion et la vision stratégique du Groupe Beaucage pour la quatrième année consécutive.

Le programme des Sociétés les Mieux Gérées au Canada reconnaît les entreprises qui se distinguent par leur leadership, leur innovation et leur performance financière. Recevoir la distinction dans la catégorie Or marque l'engagement du Groupe Beaucage envers l'excellence opérationnelle et la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.

"Ce prix reflète notre engagement à maintenir les plus hauts standards de gestion et de service. Nous sommes fiers de la croissance et de la résilience de notre entreprise, et nous nous engageons à continuer d'innover et de nous améliorer pour le bénéfice de tous nos clients et partenaires", a déclaré Daniel Beaucage, PDG du Groupe Beaucage.

Mariève Beaucage, VP du Groupe Beaucage, a ajouté : "Nous sommes honorés de recevoir cette distinction pour la quatrième année consécutive. Cela témoigne de l'engagement de toute notre équipe envers l'excellence et l'innovation dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes reconnaissants envers nos clients, nos partenaires et nos employés pour leur contribution à notre succès continu."

Le Groupe Beaucage félicite également les autres lauréats et finalistes du programme des Sociétés les Mieux Gérées au Canada pour leur réussite et leur contribution à l'économie canadienne.

Pour en savoir plus sur le Groupe et ses activités, veuillez visiter Le Groupe Beaucage.

À propos du Groupe Beaucage :

Le Groupe Beaucage, basé au Québec, est un regroupement de 24 concessionnaires automobiles répartis en Estrie, Montérégie et Centre-du-Québec. Dépositaire des marques telles que Mercedes-Benz, Genesis, Volvo, Infiniti, Nissan, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai ainsi que trois centres de liquidation Occasion Beaucage.

Contact Médias :

Dominique Emond

Directeur marketing

demond@grbeaucage.com