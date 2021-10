Aujourd’hui, Honda a diffusé deux images d’une Civic Type R 2023 de préproduction camouflée. Ces images ont été prises alors que ce futur bolide était sur le point de s'attaquer au célèbre circuit du Nürburgring.

Les images montrent une Type R de préproduction équipée de prises d'air plus grandes que celles du modèle antérieur, de jantes en alliage noir et de freins Brembo rouges. Nous pouvons également distinguer des pneus performance Michelin Pilot Sport 4S. L'aileron surdimensionné qui repose sur le coffre, enfin, est également difficile à manquer !

Au-delà de cela, nous devrons attendre que Honda révèle plus de détails, notamment en ce qui concerne les cotes de performance et ce qu’on retrouvera sous le capot. On s'attend cependant à ce que l'actuel moteur turbo à 4 cylindres de 2,0 litres soit reconduit et qu’il procure davantage que les 306 chevaux et 295 lb-pi de couple de sa version actuelle. Honda a déjà rassuré les amateurs du modèle en affirmant que seule une transmission manuelle à 6 rapports sera offerte pour la Type R en 2023.

Honda affirme aussi que le modèle sera dévoilé au début de 2022, sans toutefois préciser quand. On peut donc s’attendre à ce que la Civic Type R 2023 soit mise en vente par la suite, probablement avec une modeste augmentation de prix.

