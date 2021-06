La prochaine Nissan Z sera présentée le 17 août

Finalement, une date a été annoncée concernant le dévoilement complet de la prochaine génération de la Nissan Z. Le modèle phare de la marque, celui par lequel passe une partie de l’histoire de la firme japonaise, sera entièrement présenté le 17 août prochain.

Enfin, une date, car depuis le dévoilement du concept Z Proto en septembre dernier, les rumeurs allaient dans tous les sens.

On sait déjà beaucoup de choses sur cette Z, mais le plus important reste à venir. Si l’on sait qu’un V6 biturbo va l’animer et qu’elle pourra toujours profiter d’une boîte de vitesses manuelle, on n’a aucune idée de la puissance que son moulin va générer. Le chiffre des 400 chevaux a déjà été lancé et les premières rumeurs parlaient même de la 400Z.

On connaît son style, aussi, car celui du modèle de production sera à une virgule près le même que celui du concept.

À quoi va ressembler son châssis, toutefois, et quel genre de comportement va-t-elle nous réserver sur la route ? Quel sera son prix, aussi ?

Bref, il nous en reste beaucoup à nous mettre sous la dent, mais on devrait pas mal tout savoir à la fin du mois d’août.

