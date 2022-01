Hyundai Canada a divulgué les prix des versions de performance tatouées de l’écusson N de la berline Elantra 2022 et du petit VUS Kona 2022. Voici ce que les acheteurs potentiels voudront savoir :

Hyundai Elantra N 2022

Équipée d'une boîte manuelle à 6 rapports, l'Elantra N est proposée à un prix de base de 37 199 $ (avant les frais de transport et de préparation de 1 725 $). Pour ceux qui désirent la transmission automatique à 8 vitesses à double embrayage en option, le prix de départ est de 38 799 $ (plus 1 825 $ de frais de transport et de préparation).

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022

Le modèle se distingue à plusieurs égards de l'Elantra « régulière », en commençant par des caractéristiques dédiées à la N qui touchent aux performances, au châssis et à d'autres technologies. À noter que la voiture est équipée d'un différentiel à glissement limité électronique, de pneus Michelin Pilot Sport 4S de 245 mm de largeur montés sur des jantes en alliage de 19 pouces et d'un silencieux N simple à deux embouts. Sous le capot se trouve un moteur turbo de 2,0-litres à injection directe, bon pour 276 chevaux et 289 lb-pi de couple.

À voir aussi : Le Hyundai Kona N se pointe dans le créneau des petits utilitaires de performance

Photo : Hyundai Hyundai Kona N 2022

Hyundai Kona N 2022

La nouvelle fusée de poche de Hyundai coûtera 39 999 $ ou plus aux acheteurs. Il fait également appel au même moteur 4-cylindres turbocompressé de 2,0-litres à injection directe et à la même boîte de vitesses à double embrayage. L'ensemble comprend également un bouton N Grin Shift, qui offre 10 chevaux supplémentaires aux conducteurs. La fonction N Power Sense Shift, quant à elle, offre une sensation de transmission manuelle, tandis que le système d’aide au départ arrêté se joint au différentiel à glissement limité électronique pour propulser le petit utilitaire de manière très efficace.

À l'intérieur, les deux modèles sont équipés d'un groupe d'instruments numérique de 10,25 pouces, sur lequel peut s'afficher les informations nécessaires à la conduite sur circuit haute performance, par exemple une jauge de niveau d'huile, une jauge de niveau de liquide de refroidissement, et même la pression du turbo.

Dans les deux cas, la suite de systèmes de sécurité SmartSense de Hyundai est livrée d’office. Elle comprend l’assistance à l'évitement de collision frontale avec détection de piétons, l’assistance à l'évitement de collision dans les angles morts, l’assistance à l'évitement de collision transversale arrière, l’alerte de distance en stationnement en marche arrière, l’assistance au maintien de voie, l’assistance de suivi de voie, l’assistance aux phares de longue portée, l’alerte de baisse d'attention du conducteur, le système TPMS (capteurs individuels) et l’alerte d'occupant arrière (sans capteur).

À voir aussi : Le Hyundai Kona N se pointe dans le créneau des petits utilitaires de performance

Photo : Hyundai Hyundai Kona N 2022, intérieur