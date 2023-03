• L’IIHS revoit ses critères pour l’obtention de ses meilleures mentions, soit Meilleur Choix Sécurité et Meilleur Choix Sécurité+.

• De nouveaux tests latéraux sont faits avec un bélier plus lourd pour refléter le poids croissant des véhicules d’aujourd’hui.

• L’an dernier, 101 modèles méritaient l’une des deux meilleures mentions ; ils ne sont plus que 48.

• Parmi les mieux cotés, on compte le Rivian R1T, les Mazda CX-5 et CX-50 et le duo Kia Telluride et Hyundai Palisade.

Quand vient le temps de juger de la sécurité d’un véhicule, on se base souvent sur les résultats dévoilés par l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) américaine qui mène des tests poussés avec les véhicules neufs qui sont introduits sur le marché.

Le plus grand honneur qu’un constructeur peut espérer pour un de ses modèles, c’est la mention de Meilleur Choix Sécurité+ (Top Safety Pick+). Autrement, le prix du Meilleur Choix Sécurité est aussi très convoité.

Afin de bien refléter de nouvelles réalités, mais aussi tenir compte des nouvelles avancées en matière de sécurité, les critères des tests sont revus de façon régulière. Cette année, l’IIHS a effectué des mises à jour pour resserrer les normes menant à l’obtention du Meilleur Choix Sécurité+, entre autres avec un nouveau test d’impact latéral sévère, ainsi qu’un exercice qui évalue les systèmes de détection de piétons, des cyclistes et des collisions que l’on retrouve avec les véhicules d’aujourd’hui.

Maintenant, de solides performances avec ces deux tests sont nécessaires pour obtenir la meilleure récompense de l’organisme. Des performances plus convaincantes sont aussi exigées des phares pour l’obtention d’une note parfaite.

Ça peut donner l’impression que moins de modèles sont totalement sécuritaires, mais à l’inverse, ça ne fait que forcer les constructeurs à offrir des produits encore mieux construits à l’avenir.

Photo : IIHS Un Volvo XC60 lors d'un test de l'IIHS

Meilleur Choix Sécurité

Pour obtenir cette distinction, les véhicules doivent désormais obtenir la note maximale (Good) dans la série de tests de collision frontale. Dans le nouveau test d’impact latéral, qui utilise un véhicule bélier plus lourd pour mieux reproduire la réalité des propositions plus lourdes d’aujourd’hui, les modèles doivent obtenir la note « Good » ou la deuxième note la plus élevée, « Acceptable ».

En ce qui concerne les dispositifs de prévention des collisions, les véhicules doivent présenter des performances et une technologie « avancées » ou « supérieures » pour éviter les collisions avec les piétons. Ce critère a été ajouté en raison du fait que les décès de piétons représentent une part importante de l’augmentation du nombre de fatalités sur les routes.

Finalement, les phares ayant obtenu la note « Acceptable » ou « Bon » doivent être de série sur tous les modèles. Ainsi, les véhicules qui présentaient des phares plus basiques avec leurs versions de base ne peuvent plus obtenir la note de Meilleur Choix Sécurité.

Meilleur Choix Sécurité+

Ici, les exigences sont encore plus strictes. Seule la meilleure note « Good » est acceptée pour le test de collision latérale. Les modèles doivent également obtenir la note « Avancé » ou « Supérieur » pour la prévention des collisions avec les piétons, de nuit comme de jour.

On le devine, les nouvelles exigences ont considérablement réduit la liste des lauréats des Meilleurs Choix Sécurité et Meilleur Choix Sécurité+. Avec les tests de l’année dernière, 101 véhicules ont été récompensés. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 48. Seulement 28 ont réussi à obtenir la mention de Meilleur Choix Sécurité+.

Photo : IIHS Subaru Legacy 2023

Voici la liste mise à jour des Meilleurs Choix Sécurité et Meilleur Choix Sécurité+

MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ

Voitures compactes

Honda Civic (sauf la version Type R)

Mazda 3

Toyota Corolla

Voitures intermédiaires

Hyundai Sonata (construite après décembre 2022)

Subaru Legacy

Voiture de luxe intermédiaire

Lexus ES 350

VUS sous-compacts et compacts

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mazda CX-50

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4

Toyota Venza

VUS intermédiaires

Ford Explorer

Mazda CX-9

VUS de luxe intermédiaire

Lincoln Nautilus

Photo : V.Aubé Kia Telluride 2023

MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+

Voiture compacte

Acura Integra

Voitures intermédiaires

Subaru Outback

Toyota Camry (construite après janvier 2023)

Voitures de luxe pleine grandeur

Genesis G90

Photo : D.Boshouwers Lexus UX 2023

VUS sous-compacts et compacts

Honda CR-V

Honda HR-V

Lexus UX

Subaru Solterra (construit après octobre 2022)

VUS de taille intermédiaire

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Nissan Pathfinder

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

VUS de luxe de taille intermédiaire

Acura MDX

Acura RDX

Infiniti QX60

Lexus NX

Lexus RX

Tesla Model Y

Volvo XC90

Fourgonnettes

Honda Odyssey

Toyota Sienna

Camionnettes pleine grandeur

Rivian R1T (cabine double)

Toyota Tundra