L’année 2023 sera la dernière pour le Jeep Renegade au Canada et aux États-Unis. Le site Automotive News a attribué la nouvelle à un porte-parole de l’entreprise et l’information a été confirmée par Jeep, notamment au site Autoblog.

Le Renegade avait été lancé en janvier 2015 et lors de l’événement, nous avions eu des réserves. Les combinaisons de moteurs et transmissions n’étaient pas idéales et la fourchette de prix ne rendait pas le modèle concurrentiel. Ajoutez à cela des problèmes de fiabilité connus dès le départ et vous devinez la suite. Le Renegade a rapidement piqué du nez et les ventes sont devenues faméliques.

Pour vous donner une idée, en 2016 et en 2017, on vendait un peu plus de 100 000 modèles par année aux États-Unis. Jusqu’ici en 2023, seulement 15 000 exemplaires ont été écoulés. En 2022, seulement 345 modèles ont été vendus au Canada. En 2016, c’était 3964.

Le Jeep Renegade 2020, avant Photo : D.Boshouwers

Le départ du Renegade fait que le Compass devient le modèle d’entrée de gamme chez Jeep. La compagnie avait ceci à confier au site Autoblog : « Aux États-Unis et au Canada, le Jeep Renegade atteindra la fin de son cycle de vie après l’année-modèle 2023, car la marque concentre ses ressources sur les segments de VUS qui continuent de croître en Amérique du Nord. »

Bien honnêtement, le segment des VUS compacts continue de croître en Amérique du Nord ; c’est Jeep qui ne croît plus à l’intérieur de celui-ci ; nuance.

Le Renegade poursuit sa carrière ailleurs dans le monde, notamment en Europe, au Mexique, en Asie et en Amérique du Sud.

Le modèle avait une bouille sympathique, mais on ne peut pas dire qu’on va s’ennuyer de lui.