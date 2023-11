Kia dévoile un intérieur redessiné pour sa Carnival

• Kia montre l'habitacle de la Carnival 2025.

Décidément, on dirait que les constructeurs se sont passé le mot. Après Porsche qui nous dévoile l’intérieur de la nouvelle génération de la Panamera, qui sera présentée le 24 novembre, voilà que Kia fait de même pour sa fourgonnette Carnival.

On ne parle pas d’une nouvelle génération de modèle, toutefois, car la cuvée actuelle nous est arrivée pour l’année 2022. Il s’agit donc d’une mise à niveau de milieu de cycle.

Ainsi, après avoir dévoilé des photos de l’extérieur, Kia partage des images de l’intérieur, nous donnant un premier aperçu des changements effectués.

Volant, tableau de bord de la Carnival 2025 Photo : Kia

De prime abord, les modifications ne semblent pas majeures. C’est toutefois en observant le tout de plus près qu’on découvre de subtiles retouches. Par exemple, l’écran de 12,3 pouces du système multimédia a été revu et il emprunte désormais une forme incurvée qui rappelle un peu ce qui se fait ailleurs, notamment du côté de BMW.

On remarque également que le commutateur des feux de détresse a été déplacé entre les buses d’aération centrales, tandis que les commandes du système de climatisation et de la chaîne audio ont été simplifiées et repositionnées sous la bande décorative qui s’étend sur la largeur de la planche de bord. À la console centrale, un nouveau sélecteur de rapports rotatif remplace le levier traditionnel. Cela permet de libérer de l’espace.

Le tout ajoute une touche de noblesse à l’ensemble et s’harmonise avec ce qui a été fait ailleurs dans la gamme, comme avec le Sorento.

L'intérieur de la Kia Carnival 2025 Photo : Kia

La compagnie a aussi revu le système d’éclairage d’ambiance et agrandi la taille des porte-gobelets. L’interface multimédia utilise le système d’exploitation CCNC (Connected Car Navigation Cockpit) que la compagnie décrit comme une expérience de mobilité intelligente.

La nouvelle Carnival profite aussi de la reconnaissance vocale multizone, d’un bac de rangement central stérilisant aux UV-C à la console médiane et de la clé numérique Kia 2, entre autres choses. À la deuxième rangée, on retrouve maintenant des vitres mieux insonorisées, ce qui va améliorer la quiétude à l’intérieur.

On se souviendra aussi que la semaine dernière, on annonçait de nouveaux rails d’ancrage pour les sièges de la rangée médiane, en raison de mauvais résultats obtenus aux tests de collision de l’IIHS.