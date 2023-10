Aujourd’hui se tenait à Séoul, en Corée du Sud, la première journée Kia EV Day que le constructeur a décidé de consacrer à la voiture électrique. La marque en a profité pour dévoiler deux concepts, les EV3 et EV4, ainsi que la version de production du VUS EV5.

Kia EV5

Dans le cas du EV5, on apprenait du même coup que le modèle était considéré pour l’Amérique du Nord. Il est encore trop tôt pour s’avancer concernant le sort des deux autres. L’EV5 sera construit en Corée du Sud et en Chine. Les ventes de ce modèle vont être lancées d’ici la fin de l’année.

Kia EV3

Le concept EV3 est un modèle sous-compact qui pourrait venir remplacer le Soul EV, voire le Niro EV dont il reprend essentiellement les dimensions. On le voit bien sur les images partagées par l’entreprise, son style est similaire à celui du plus gros EV9, récemment dévoilé. Des versions sont déjà à l’essai et les premières ventes de l’utilitaire sont prévues pour l’année 2024 à l’intérieur de certains marchés.

L’Amérique du Nord a besoin de petits véhicules électriques abordables ; on verra si l’EV3 pourrait représenter une solution.

Kia EV4

L’étude EV4, on le voit clairement, n’est pas montré sous la forme d’un modèle de production. Doté d’un hayon bien dissimulé sous un toit fuyant, il reprend le style du EV6 qui est déjà commercialisé chez nous, dans un format plus compact.

À l’intérieur, la présentation est très minimaliste. Ce qui frappe, c’est l’espace vide à la hauteur des jambes sur toute la largeur à l’avant, sous le tableau de bord. Les matériaux écologiques sont à l’honneur.

Kia a ajouté que les deux concepts profitent d’une technologie d’intelligence artificielle qui sera prête à temps pour le lancement du EV3 l’an prochain. Cette technologie, que Kia va ensuite intégrer à d’autres véhicules électriques, est pensée pour aider les propriétaires avec des aspects comme le guidage routier pour l’optimisation de l’autonomie et les installations de recharge, la programmation du calendrier, les fonctions multimédias et l’activation vocale qui permet de lancer des actions en s’engageant dans une conversation avec l’interface.

Rien n’a été mentionné concernant l’autonomie, mais les modèles reposent sur la même plateforme qui accueille les propositions actuelles de Hyundai et de Kia, soit la structure E-GMP (Electric-Global Modular Platform). On peut donc s’attendre aux mêmes genres de résultats (400 à 600 km).

Le plan électrique

Kia souhaite vendre un million de véhicules électriques par année dès l’année 2026, puis 1,6 million d’ici à ce que 2030 se pointe. Pour atteindre ces objectifs, 14 produits sont attendus dans le portfolio global de la marque d’ici 2027. Conséquemment, la compagnie devra en lancer au moins deux par année, en incluant 2023 qui voit les EV5 et EV9 entrer en scène.

Nous aurons donc l’occasion de revenir fréquemment sur les nouveautés que Kia compte présenter. Il sera intéressant de voir ce qu’elle va réserver à nos marchés, ainsi que les modèles qu’elle va exclure.

