Kia a partagé cette nuit quelques nouvelles images montrant un peu plus du prototype électrique EV9. Le modèle sera présenté la semaine prochaine au salon de l'automobile de Los Angeles.

Doté de ce que Kia décrit comme un « design extérieur ultramoderne », l'EV9 ressemble à s'y méprendre à une version modifiée du Telluride. Un homologue entièrement électrique, pourrait-on dire. Certainement la forme de base est à peu près la même, et bien que nous ne connaissions pas les dimensions exactes du nouveau VUS, il est clairement dans la catégorie des « grands » et offrira certainement trois rangées de sièges.

En revanche, il ne s'agit absolument pas d'un jumeau de l'EV6 déjà dévoilé, un multisegment beaucoup plus aérodynamique et sportif. Le Kia EV9 est fièrement carré, avec sa longue ligne de toit horizontale et son museau vertical. On ne peut s'empêcher de se demander quel effet cette silhouette peu aérodynamique aura sur l'autonomie. Nous verrons bien...

Nous remarquons également des lignes définies allant des ailes aux piliers A et B, à la fois horizontales et inclinées vers le bas - une caractéristique commune aux modèles récents produits par Hyundai et Kia. La partie avant est dotée d'une calandre fermée.

Photo : Kia Prototype Kia EV9, de haut

Pour le reste, on retrouve des éléments de design typiques des études de conception - absence de poignées de porte, volant de l' ère Jetsons, passages de roues surdimensionnés, toit ouvrant massif, etc. - qui pourraient bien ne pas survivre à la transition vers le modèle de production.

Kia a dévoilé des petits bouts de l'intérieur, mais des très petits, donc le mystère demeure quant à l'aspect de l'intérieur - pour cela, nous devrons attendre le dévoilement le 17 novembre. Nous notons que l'approche semble être minimaliste, avec le large écran (ou les écrans) du tableau de bord absorbant la plupart des commandes.

On s'attend à ce que le futur modèle de production de l'EV9 soit construit sur la même plateforme E-GMP qui sous-tend les autres récentes révélations tout électriques du groupe Hyundai, l'EV6 et le Genesis GV60. Nous en saurons plus la semaine prochaine lorsque le modèle sera présenté au Salon de Los Angeles, aux côtés du concept de VUS Hyundai Seven, dont la plupart des observateurs pensent qu'il s'agit du futur Ioniq 7 que l'on nous a promis.

Photo : Kia Prototype Kia EV9, tableau de bord