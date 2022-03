Kia Sportage 2023 : un premier contact prometteur

Le Kia Sportage fait peau neuve cette année alors que le modèle de cinquième génération s’apprête à faire ses débuts. En temps normal, ce dernier aurait été présent au Salon de l’auto de Toronto, mais vous savez comme nous le sort qui a été réservé aux événements automobiles en ce début d’année.

Ainsi, le modèle effectue présentement une tournée avant de débarquer chez les concessionnaires. Nous avons profité de son passage à Montréal pour aller le voir d’un peu plus près.

Voici nos premières impressions.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, profil

Esthétiquement

Le Sportage évolue avec cette nouvelle cuvée et voit ses dimensions augmenter légèrement. C’est à peine perceptible de l’extérieur, mais à bord, le dégagement est plus généreux et on le ressent bien, surtout lorsqu’on monte à l’arrière.

Quant à son style, il change drastiquement pour emprunter la nouvelle signature des produits de la marque, une griffe qu’on a pu voir avec le nouveau Sorento, notamment. À bord, certains éléments du nouveau EV6 sont aussi intégrés avec le véhicule. Bref, un heureux mélange qui donne un heureux résultat.

Les goûts n’étant pas trop à discuter, on vous laisse juger de l’ensemble. Pour y mettre notre grain de sel, disons que l’arrière risque de mieux vieillir que l’avant.

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, arrière

Un dernier mot sur l’habitacle. Notre premier contact avec le modèle nous a permis de découvrir un cocon bien dessiné et dont la qualité est à la hausse. Bien sûr, la variante qui effectue une tournée est une édition toute garnie, mais quand même. On a surtout retenu le côté chic de la présentation avec cet immense écran incurvé qui regroupe l’instrumentation et les éléments du système multimédia. C’est fait de façon élégante, tout comme le pavé tactile qui incorpore les contrôles de la climatisation au centre de la planche de bord, tout comme la console centrale qui se présente de façon épurée, mais dotée des commandes essentielles que l’on aime pouvoir accéder rapidement (modes de conduite, sièges et volant chauffant et caméra de stationnement, notamment).

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, intérieur

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, écran multimédia

Arrivée en concession

Trois versions principales du Sportage 2023 sont attendues, soit celle à essence (moteur 4-cylindres de 2,5 litres et 187 chevaux), une variante hybride (moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre et 226 chevaux avec le modèle hybride) et un modèle hybride rechargeable. Ce dernier accueille la même mécanique que la version hybride, mais les capacités seront plus grandes grâce à la présence d’une batterie de 13,8 kWh, ainsi que d’un moteur de 66 kW. Les données officielles sont attendues, mais avec le Tucson PHEV chez Hyundai, le cousin du Sportage PHEV, la puissance est à 261 chevaux et 258 lb-ft de couple.

Le premier de ces variantes va se pointer à la fin du mois mars, le deuxième à la mi-mai, le troisième quelque part cet été, avec une autonomie d’un peu plus de 50 km.

Une boîte de vitesse automatique à huit rapports va faire équipe avec le moteur de 2,5 litres alors que les variantes hybrides vont profiter d’une unité à six engrenages. La traction intégrale sera de série avec ces derniers. En fait, seul le modèle à essence pourra être servi avec une configuration à traction ou le rouage intégral.

Kia va nous communiquer, au cours des prochains jours, la dotation complète pour les deux premières versions, soit les variantes et leurs prix. Nous en profiterons pour compléter cette section à ce moment. Les détails concernant le modèle hybride rechargeable viendront plus tard.

Mis à jour :

Kia nous a communiqué les prix de la version à essence. Les autres suivront, mais cette première fourchette va vous donner une bonne idée de ce qui nous attend pour la suite.

Le Sportage 2023 aura un PDSF à partir de 28 395 $ :

LX FWD : 28 395 $

LX AWD : 30 395 $

X-Line AWD : 33 995 $

EX AWD : 35 595 $

EX Premium AWD : 37 595 $

EX Premium AWD X-Line : 40 995 $

À voir aussi : Los Angeles 2021 : Kia présente la version hybride du Sportage 2023

À voir aussi : Kia présente son Sportage… 2023

À voir aussi : La présentation américaine du Kia Sportage 2023 révèle… quelques nouveaux détails

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, calandre

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, écusson

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, écusson HEV

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, coffre

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, bas de console

Photo : D.Boshouwers Kia Sportage HEV 2023, hayon