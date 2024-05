Lamborghini rappelle l’Urus, car le capot peut se détacher

Lamborghini doit procéder au rappel de son VUS Urus en raison d’un problème rare, mais sérieux, soit la possibilité que le capot se détache, soit partiellement ou totalement, lorsque le véhicule circule à grande vitesse.

Le rappel concerne des véhicules des années 2023 et 2024. En tout, 2133 véhicules sont concernés aux États-Unis. Au Canada, la campagne vise 272 unités.

Selon ce qu’on peut lire sur le site de Transports Canada, « Sur certains véhicules, les rivets fixant les pênes de verrouillage du capot pourraient ne pas avoir été installés adéquatement. Dans certaines conditions, le ou les pênes de verrouillage pourraient se détacher du capot, et le capot pourrait s’ouvrir soudainement pendant que le véhicule roule. Cela pourrait aussi faire en sorte que le capot se détache du véhicule. »

Le problème, c’est la pression de l’air qui s’infiltre sous le capot lorsqu’on circule. Elle ajoute une contrainte au système de verrouillage. Et puisque ce dernier est sujet à flancher, sa défaillance risque de faire basculer le capot vers le haut et de bloquer le pare-brise et la vue du conducteur. Cela peut aussi endommager le pare-brise.

Et si cela représente un danger pour le conducteur et les occupants, il ne faudrait pas oublier le danger pour les autres usagers de la route, dans le cas où le capot se détacherait complètement.

Lamborghini a pris connaissance du problème à la suite d’une enquête résultant de deux réclamations de garantie distinctes signalant un capot mal aligné. Le constructeur n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures liés à ce problème.

Pour y remédier, les concessionnaires doivent inspecter le capot et installer gratuitement de nouvelles pièces pour bien le tenir en place.

Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées le 28 juin.