Lucid va proposer un VUS à moins de 50 000 $ US en 2026

• Lucid Motors compte offrir un VUS d’entrée de gamme à moins de 50 000 $ US en 2026.

Le chemin vers la rentabilité n’est pas sans embûches pour toutes les nouvelles entreprises qui espèrent se tailler une place dans l’univers du véhicule électrique. Du lot, on retrouve Lucid Motors, qui propose pour le moment la berline Air.

Récemment, on apprenait qu’à la fin de la présente année, le VUS Gravity, qui nous a été présenté au dernier Salon de l’auto de Los Angeles en novembre 2023, entrerait en production.

Cependant, la compagnie aura besoin de plus que deux modèles profitables, mais à plus faible tirage, pour tirer son épingle du jeu. On sait qu’elle travaille sur d’autres propositions, et l’on apprend cette semaine qu’un troisième modèle est prévu pour la fin de 2026. C’est ce qu’a confirmé lundi dernier le chef de la direction de Lucid Motors, Peter Rawlinson.

Le modèle en question serait offert à un prix autour de 48 000 $ US. Il s’agirait d’un VUS évidemment plus compact que le Gravity. Le nouveau venu serait assemblé sur la nouvelle plateforme que prévoit l’entreprise, et dont les débuts sont prévus pour… la fin de 2026.

Cette dernière serait fabriquée dans la deuxième usine de fabrication de Lucid Motors, située en Arabie saoudite.

« Je suis convaincu que nous pouvons atteindre des niveaux d’efficacité inégalés avec ce véhicule de milieu de gamme. Je ne saurais trop insister sur le fait que l’efficacité passe par une batterie plus petite pour une autonomie donnée, et qu’une batterie plus petite est un élément clé pour réduire les coûts lorsqu’il s’agit de fabriquer un véhicule électrique », a ajouté Peter Rawlinson.

Bien sûr, il faudra voir de quelle façon tout cela va se traduire en dollars canadiens. Aussi, la fin de 2026, c’est dans plus de deux ans et demi, et plusieurs choses peuvent changer d’ici là. Le prix promis pourrait être revu, tant à la hausse qu’à la baisse, si l’on réussit à générer des économies d’échelle.