Maserati cesse à son tour la production de moteurs V8

• C’est la fin du moteur V8 chez Maserati ; la production va cesser à la fin de 2023.

• D’ici 2030, la marque italienne ne va proposer que des modèles tout électriques.

• Les prochaines générations de la berline Quattroporte, ainsi que du VUS Levante, seront tout électriques.

On savait la chose inévitable, mais elle a été confirmée par la compagnie ; Maserati va cesser la production de moteurs V8 à la fin de cette année.

Cette décision s’inscrit à l’intérieur du plan d’électrification de l’entreprise, le Dare Forward 2030. Cette année-là, la gamme Maserati sera entièrement électrique.

Présentement, les versions Trofeo du VUS Levante, ainsi que des berlines Ghibli et Quattroporte sont les seules à être équipées du V8. L’entreprise affirme que certains modèles à moteur V8 seront toujours disponibles en 2024. On devine qu’il s’agira de véhicules non vendus et toujours en stock.

Maserati Levante Trofeo Photo : Maserati

Pour célébrer et marquer le chant du cygne de son V8, Maserati va lancer deux éditions spéciales, soit la Ghibli 334 Ultima, ainsi que le Levante V8 Ultima. Les deux produits seront dévoilés en juillet lors du Festival de vitesse de Goodwood qui se tient en Angleterre (13 au 16 juillet). Ils vont rejoindre les trois autres qui sont toujours proposés avec un V8.

La firme n’a rien mentionné concernant des améliorations qui seraient apportées au V8, ce qui signifie qu’on aura toujours droit au même bloc biturbo de 3,8 litres qui propose 572 chevaux. De ces éditions spéciales, on peut s’attendre à des couleurs et des accents singuliers ou à d’autres modifications du genre. Il faudra bien sûr voir ce qui sera présenté en juillet pour en avoir une idée claire.

Si la compagnie n’avait pas annoncé un virage électrique, on peut quand même se demander si le V8 aurait survécu longtemps, car la nouvelle référence de la marque est un V6 biturbo de 3,0 litres qui propose jusqu’à 620 chevaux avec la MC20. Le moulin est aussi au service du VUS Grecale Trofeo.

De toute manière, même la carrière de ce dernier tire à sa fin, car le virage électrique va se faire rapidement chez Maserati. Notez que les versions électriques vont porter le nom Folgore (foudre), que ce soit le VUS Grecale ou les sportives GranTurismo ou MC20. La compagnie a aussi déjà confirmé que les prochaines générations des modèles Quattroporte et Levante seraient tout électriques.