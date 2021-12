Mazda Canada a annoncé les détails concernant les prix du MX-5 2022 et les changements qui y sont apportés. En bref, voici ce qu'il faut savoir : Pour un prix de départ de 33 300 $, les acheteurs obtiennent, pour la nouvelle édition, de nouvelles technologies, de nouveaux sièges et de nouvelles options de couleurs. Les frais de transport et de préparation de 1 850 $ ne sont pas compris dans le prix.

En ce qui concerne les sièges, Mazda a introduit un nouveau système appelé Contrôle Cinématique de la Posture pour améliorer le confort et la tenue de route dans les virages à haute vitesse, ce qui se fait en partie en appliquant une légère pression sur le frein de la roue arrière intérieure.

Si vous voulez plus de détails, c'est parti :

Tous les modèles MX-5 sont à propulsion arrière et sont équipés d'un moteur Skyactiv-G de 2,0-litres développant 181 chevaux à 7 000 tr/min et 151 lb-pi de couple à 4 000 tr/min. Chaque version peut être jumelée à une transmission manuelle à 6 vitesses ou une automatique à 6 rapports avec palettes de changement de rapport au volant.

À des fins de réduction de poids, Mazda utilise de l'aluminium pour le cadre du groupe motopropulseur, les ailes avant, le capot et le couvercle du coffre, et rase même de minuscules portions de diverses pièces de métal et enlève des morceaux de mousse dans les pare-soleil, par exemple.

Les autres composants de série comprennent un système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage et assistance au freinage, des freins à disques ventilés à l'avant, des freins à disques à l'arrière avec étriers en aluminium, un volant moteur à faible inertie et à double masse, une direction assistée électrique à double pignon, des barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière, une suspension avant à double triangulation avec bras en aluminium, une suspension arrière multibras avec support de paliers en aluminium et des amortisseurs monotubes à l'avant et à l'arrière.

MX-5 GS (33 300 $)

Le modèle de base est uniquement disponible avec toit noir. Il est équipé de deux coussins gonflables frontaux, de coussins gonflables latéraux et de poutrelles de porte latérales, en plus de nombreux dispositifs de sécurité i-Activsense qui comprennent la surveillance avancée des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, l'assistance au freinage en ville intelligent à l'avant, l'alerte de franchissement de ligne et le contrôle des feux de route.

Parmi les autres caractéristiques de série, citons les jantes en alliage de 17 pouces noir métallisé, l'échappement double, les phares DEL à allumage/extinction automatique avec éclairage de signature et nivellement automatique, les feux arrière combinés DEL, les rétroviseurs extérieurs noir brillant, les feux de jour, les essuie-glaces à détection de pluie à intermittence variable et la vitre arrière en verre avec dégivreur.

L'intérieur est mis en valeur par un écran tactile couleur de sept pouces avec système d'infodivertissement Mazda Connect, contrôlé via le bouton de commande multifonction et intégré à Apple CarPlay et Android Auto. Comptez également un volant à trois branches gainé de cuir télescopique et inclinable, un pommeau de levier de vitesse et un frein de stationnement gainé de cuir, des sièges baquets en tissu, un système audio à six haut-parleurs avec appuie-tête, deux entrées USB, un système d'entrée sans clé Mazda Advanced, une climatisation à commande manuelle, deux porte-gobelets amovibles, un démarrage par bouton-poussoir et des garnitures de porte intérieures couleur carrosserie.

MX-5 GS-P (37 300 $)

Ce modèle apporte des améliorations à la dynamique du roadster. Lorsqu'équipé d'une transmission manuelle, il bénéficie d'un réglage sport avec des amortisseurs Bilstein, une barre antirapprochement et un différentiel à glissement limité. Il ajoute également un système audio premium Bose à neuf haut-parleurs avec caisson de graves et haut-parleurs d'appuie-tête, ainsi que des feux de jour à DEL, des sièges en tissu noir avec surpiqûres gris clair, des sièges chauffants, des rétroviseurs extérieurs chauffants et un pare-brise antibruit.

Photo : Mazda Mazda MX-5 RF 2022

MX-5 RF GS-P (40 300 $)

Ce modèle est doté d'un toit rigide rétractable électriquement de la couleur de la carrosserie (le processus ne prend que 13 secondes). La MX-5 à toit rigide comprend une garniture de toit à absorption de bruit et améliore le groupe de jauges avec un écran couleur multiinformations de 4,6 pouces.

MX-5 GS-P GROUPE SPORT (41 700 $, ou 44 700 $ pour la RF)

La MX-5 GS-P Groupe Sport, conçue pour ceux et celles qui se rendent sur les circuits à l'occasion, comprend des freins avant Brembo avec des étriers avant et arrière peints en rouge, des jantes forgées BBS de 17 pouces en bronze foncé et des sièges sport Recaro chauffants, garnis de cuir Nappa et d'Alcantara.

MX-5 GT (40 400 $, ou 43 400 $ pour la RF)

Cette version reprend les caractéristiques de performance de la GS-P et y ajoute quelques commodités, comme des dispositifs de sécurité supplémentaires tels qu'un système d'éclairage avant adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Les améliorations audio et de connectivité comprennent la radio satellite SiriusXM avec un abonnement d'essai de trois mois, les services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link avec un abonnement gratuit de cinq ans, une antenne à aileron de requin montée sur le couvercle du coffre et le système Apple CarPlay sans fil.

L'extérieur troque les jantes noires en alliage d'aluminium de 17 pouces de la MX-5 GS-P pour des jantes de 17 pouces au fini bronze, des rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie avec rétroviseur intérieur conducteur à atténuation automatique et des plaques de garniture de seuil de porte. Il y a une peinture Quartz platine métallisé nouvellement disponible, et une nouvelle capote bleu foncé est également disponible en option avec certaines couleurs extérieures, en remplacement de la capote grise précédemment disponible.

Pour 2022, les nouveaux sièges en cuir Nappa Terracotta avec surpiqûres grises sont une option de mise à niveau des sièges en cuir noir de série de la MX-5 GT, en plus des sièges en cuir Nappa blanc pureen option. De même, les accents intérieurs sombres sont remplacés par des finitions argentées brillantes tout en ajoutant des sièges en cuir chauffants, le système de navigation Mazda, la climatisation automatique et le rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec système de commande sans fil HomeLink.

MX-5 RF GT GROUPE EXCLUSIF (44 300 $)

Les acheteurs de la MX-5 RF GT peuvent ajouter ce groupe exclusif, qui remplace le toit rigide de la couleur de la carrosserie par un toit peint à la main en noir piano et qui améliore le revêtement des sièges avec le nouveau cuir Nappa Terracotta avec surpiqûres grises.

MX-5 RF GT GROUPE GRAND SPORT (47 000 $)

Le groupe Grand Sport, disponible en option, reprend une grande partie du groupe GS-P Sport et du groupe GT Exclusife, notamment des freins avant Brembo avec étriers avant et arrière peints en rouge, des jantes BBS légères et forgées de 17 pouces de couleur noire, un toit rigide noir piano contrastant, des sièges en cuir Nappa Terracotta avec surpiqûres grises et des rétroviseurs extérieurs noir piano.

La Mazda MX-5 2022 arrivera chez les concessionnaires au Canada cet hiver.

Voici les prix pour la MX-5 2022 :