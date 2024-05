• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des VUS.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Le présent dossier s’intéresse à un type de véhicule qui est très populaire auprès de vous tous, soit le VUS. Notez qu’on s’intéresse ici aux utilitaires des marques généralistes. Un autre dossier sera consacré aux VUS appartenant aux marques de luxe.

Considérant le nombre de modèles que l’on retrouve sur le marché, vous allez retrouver ci-dessous quatre catégories ; sous-compacte, compacte, intermédiaire et pleine grandeur.

Les meilleurs VUS sous-compacts

Depuis le tournant de la décennie 2010, et plus particulièrement depuis 2015, le segment des VUS sous-compact a littéralement explosé. Certains constructeurs proposent même deux modèles dans ce créneau. Notons par exemple Kia avec son Niro, un utilitaire sous-compact et son Seltos, un utilitaire sous-compact … plus ?

Les candidats de choix sont nombreux, ce qui a rendu la sélection de notre trio de tête ardue. Malgré tout, nous en sommes arrivés à un consensus.

Hyundai Kona 2024 | Photo : B.Charette

Parmi nos coups de cœur, on retrouve trois modèles qui sont très prisés des amateurs en raison de leurs qualités respectives. Le Hyundai Kona est un succès depuis son arrivée sur le marché en 2018. Il a profité d’une refonte complète pour 2024, une révision qui l’a vu gagner en volume et en raffinement. Il demeure très pertinent.

Subaru Crosstrek 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le Subaru Crosstrek ne cesse de séduire les amateurs en raison de son style de baroudeur (surtout en configuration Wilderness), mais surtout parce qu’il offre un comportement routier à la fois amusant et rassurant, fruit d’une traction intégrale qui fait école.

Toyota Corolla Cross 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Enfin, le Toyota Corolla Cross s’invite dans notre trio de tête en raison de l’ensemble de son œuvre. Le modèle est peut-être moins excitant que les deux autres, mais il fait tout bien et représente un gage de fiabilité, un facteur très rassurant pour les acheteurs.

Les meilleurs VUS compacts

Dans la catégorie des modèles compacts, la plus populaire de l’industrie en ce qui a trait aux VUS, ce n’est pas le choix qui manque. Cependant, on dirait que les trois mêmes modèles continuent de dominer le marché, soit le Toyota RAV4, le Honda CR-V, ainsi que le Mazda CX-5.

Chacun propose quelque chose qui fait que les acheteurs y vont aveuglément avec ces produits, certains d’y retrouver ce qu’ils recherchent.

Toyota RAV4 Woodland 2024 | Photo : K.Soltani

Le Toyota RAV4 offre une fiabilité reconnue (même si c’est moins parfait depuis quelques années) et une valeur de revente toujours très forte. En configuration hybride, le modèle propose une consommation moyenne d’environ 6 litres aux 100 km. Et que dire de la variante Prime et de son autonomie électrique ?

Honda CR-V Sport 2024 | Photo : Honda

Avec Honda CR-V, les gens savent exactement ce qui les attend, soit un produit sans histoire et extrêmement fiable. Douceur de roulement et comportement rassurant, voici la clef ici. La version hybride, aussi très efficace à la pompe avec une moyenne similaire à celle du RAV4, est aussi un atout.

Le Mazda CX-5 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Quant au Mazda CX-5, on peut le voir comme le petit délinquant de la catégorie, lui qui propose une conduite plus inspirée. Il se permet aussi de jouer la carte de la performance avec son moteur turbo qui peut offrir jusqu’à 250 chevaux. On sacrifie un peu l’espace de chargement avec ce dernier, ce que plusieurs sont prêts à faire pour profiter de ses qualités dynamiques.

Les meilleurs VUS intermédiaires

Avec les VUS de taille intermédiaire, les candidats de qualité sont aussi très nombreux. On vous présente notre trio de tête, mais franchement, c’est une bonne demi-douzaine de bons modèles qu’on aurait pu vous suggérer, sinon plus.

Malgré tout, trois véhicules se sont imposés auprès de nos essayeurs, soit le Kia Telluride, le Subaru Outback et le Toyota Highlander.

Kia Telluride X-Line 2023-24 | Photo : V.Aubé

Depuis son arrivée sur le marché, le Telluride n’en finit plus de recevoir des éloges. Pour le prix, l’acheteur en a pour son argent avec ce véhicule qui offre trois rangées, de l’espace à revendre pour le chargement, un comportement routier sain et axé sur le confort, ainsi qu’une cote de consommation plus que raisonnable en regard de son format.

Toyota Highlander 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Avec le Toyota Highlander, c’est simple, les gens trouvent la sérénité. Ce modèle est un meuble dans la catégorie et représente un gage de fiabilité, sans compter que sa valeur de revente est exceptionnelle. Et en configuration hybride, la consommation n’est rien de moins que remarquable à environ 6,5 litres aux 100 km.

Subaru Outback 2023-24 | Photo : V.Aubé

Enfin, notre troisième véhicule vedette dans cette catégorie, le Subaru Outback, n’a plus besoin de présentation. Spacieux, compétent hors des sentiers battus, et doté de l’une des meilleurs systèmes à quatre roues motrices de l’industrie, il se veut un choix facile pour ceux qui aiment profiter des avantages d’un utilitaire, mais du comportement d’une familiale.

Les meilleurs VUS pleine grandeur

Chevrolet Tahoe RST 2024 et Chevroler Suburban High Country 2024 | Photo : Chevrolet

Enfin, dans la catégorie des VUS pleine grandeur, notre podium est une affaire tout américaine. Bien que les constructeurs japonais proposent des modèles dans ce segment, les constructeurs d’ici sont tout simplement dominants depuis des années.

Et la recette est la même partout, soit de l’espace à revendre pour les occupants et pour le matériel, une capacité de remorquage supérieure à la moyenne, ainsi que des moteurs puissants qui facilitent les déplacements et, justement, les opérations de remorquage.

Ford Expedition 2023-24 | Photo : Ford

Sans surprise, donc, on retrouve dans notre trio de tête les Chevrolet Tahoe et Suburban (version régulière et allongée), le Ford Expedition, ainsi que le GMC Yukon (et Yukon XL en variante allongée).

Les acheteurs savent ce qu’ils ont entre les mains ici ; les choix sont souvent faits d’avance.