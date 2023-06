• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures de luxe intermédiaires.

• En lice, la Cadillac CT5, la Mercedes-Benz Classe E et la BMW Série 5.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures de luxe intermédiaires, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Dans la catégorie des berlines de luxe de taille intermédiaire, on a souvent eu droit à une bataille entre les trois représentantes allemandes, soit la BMW Série 5, la Mercedes-Benz Classe E, ainsi que l’Audi A6. Les deux premières se sont démarquées une fois de plus cette année, mais signe qu’on a fait des avancées incroyables chez Cadillac au cours des dernières années, la CT5 se retrouve une fois de plus sur le podium.

Nos experts ont eu des maux de tête pour tenter de choisir une gagnante dans ce créneau, car chacun des modèles finalistes en offre beaucoup. De fait, nous aurions pu mettre les noms dans un chapeau et effectuer un tirage.

Cadillac-CT5-V-Blackwing 2022 blanche Photo : Cadillac

Avec la Cadillac CT5, on découvre une berline fort bien construite et dont Cadillac peut être fière. Cette voiture propose un agrément de conduite qui étonne, en plus d’un équilibre qui colle le sourire aux lèvres. Elle offre aussi cette différence qui séduit.

BMW Série 5 M Competition rouge Photo : D.Boshouwers

Du côté de BMW, que dire de plus sur la Série 5 qui demeure une berline offrant un mariage fort intéressant entre le grand confort et la performance ? Elle s’est toutefois endimanchée au fil des années, si bien qu’elle est plus anonyme qu’elle ne l’était.

Mercedes-Benz Classe-E noir Photo : Mercedes-Benz

Quant à la Mercedes-Benz Classe E, c’est une gamme complète de modèles qu’elle propose, avec en prime une familiale fort attrayante avec la variante All-Terrain. Efficacité et discrétion caractérisent cette mouture. Et c’est sans oublier les déclinaisons AMG qui viennent toujours ajouter le genre d’épices que l’on aime bien à un modèle.

Pour l’ensemble de son œuvre, c’est la Mercedes-Benz Classe E qui a obtenu le plus de votes de première place, devant la Cadillac CT5 qui lui a fait une chaude lutte.

