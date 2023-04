Mercedes-Benz Classe E 2024, profil Photo : Mercedes-Benz

• La Mercedes-Benz Classe E 2024 fait ses débuts.

• La berline reçoit un design modernisé, mais familier et un habitacle encore plus sophistiqué.

Mercedes-Benz a présenté ce matin la nouvelle édition de sa berline Classe E, révélant un design modernisé, mais familier et un habitacle encore plus raffiné et sophistiqué.

L'extérieur

La face avant de la nouvelle berline d'affaires reflète la volonté de Mercedes de faire entrer le modèle dans l'ère de l'électrification, notamment avec un panneau noir reliant les phares à la calandre, ce qui crée un effet similaire à ce que l'on voit sur les modèles électriques EQ du constructeur. À noter qu'il existe deux designs de calandre distincts - classique et sportif - en fonction de la variante.

Mercedes-Benz Classe E 2024, avant

Ces phares sont des unités DEL de série, tous offrent un design jour et nuit distinctif, et ils sont complétés par des feux de jour en forme de sourcils. Le long capot est quant à lui doté de dômes de puissance.

Une vue de profil montre le design de la cabine reculée du modèle et révèle des poignées affleurant les panneaux de la carrosserie (celles-ci sont disponibles en option). Deux lignes de caractère viennent rendre le look un peu plus sportif.

À l'arrière, les feux à DEL en deux sections ont été redessinés, là aussi avec des motifs spéciaux pour le jour et la nuit.

Mercedes-Benz Classe E 2024, intérieur Photo : Mercedes-Benz

L’intérieur

Sans surprise, l’habitacle est dominé par le grand écran MBUX. En option, les acheteurs peuvent choisir un écran pour le passager avant, mais même sans cela, le Superscreen, avec sa surface en verre unique, couvre les deux tiers gauches du tableau de bord. La partie du tableau de bord est dotée d'un éclairage d'ambiance actif. La console centrale, quant à elle, comporte un compartiment de rangement avec couvercle et porte-gobelets, ainsi qu'un accoudoir rembourré.

Une autre option proposée aux acheteurs est l’ensemble Entertainment (MBUX Entertainment Plus), qui comprend les services Mercedes me et un forfait de données d'un fournisseur tiers. Selon le marché, un module de communication avec la technologie de transmission 5G est utilisé.

Dans l'ensemble, la garde au toit a été augmentée de 5 mm par rapport au modèle sortant. L'empattement plus long du nouveau modèle (de 20 mm) offre aux passagers arrière plus d'espace pour les genoux et les jambes. Derrière, le volume de chargement de cette berline a augmenté pour atteindre 540 litres.

Mercedes-Benz Classe E 2024, sur la route Photo : Mercedes-Benz

Le groupe motopropulseur

La Classe E 2024 est équipée d'un groupe motopropulseur hybride léger, la E 350 4MATIC utilisant un moteur de 2,0 litres développant 255 chevaux et 295 lb-pi de couple, tandis que la E 450 EMATIC est équipée d'un moteur de 3,0 litres développant 375 chevaux et 369 lb-pi de couple. Dans les deux cas, le moteur électrique (dont la batterie est désormais plus grande et dont la puissance est passée de 15 à 17 kWh) ajoute 148 chevaux et 20 lb-pi de couple à la puissance.

La Classe E 2024 est dotée d'une suspension arrière indépendante optimisée à cinq bras, tandis que sur l'essieu avant, les ressorts et les amortisseurs sont combinés en une seule jambe de force et n'interviennent pas dans le guidage des roues. Les acheteurs peuvent opter pour le système de suspension pneumatique AIRMATIC qui offre un amortissement réglable en continu et une direction sur l'essieu arrière.

La Mercedes-Benz E 350 4MATIC 2024 arrivera au Canada vers la fin de cette année, et la E 450 EMATIC 2024 suivra au début de 2024. Les prix des modèles devraient être annoncés à l'approche du lancement.