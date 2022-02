Photo : Mercedes-Benz Mercedes-AMG EQE 53, profil

La gamme électrique de Mercedes-Benz prend forme rapidement avec et l’annonce de nouveaux modèles se poursuit à un rythme intéressant. Cette semaine, on a droit à un autre, mais il s’agit cette fois d’une variante d’un véhicule qu’on nous a déjà présenté, l’EQE.

Cette dernière provient de la division AMG, celle qui a pour mission d’ajouter de la performance à toute création qu’on lui confie. La nouvelle venue vient rejoindre l’AMG EQS dans la gamme.

Cette nouvelle AMG EQE 53 porte la puissance des deux moteurs électriques du modèle régulier à 617 chevaux et 701 lb-pi de couple. Avec le groupe optionnel Dynamic Plus, il est même possible de faire grimper la capacité à 677 chevaux et 738 lb-pi de couple. Avec cette cavalerie à notre disposition, il ne faut que 3,4 et 3,2 secondes, respectivement, pour atteindre 97 km/h à partir d’un point mort. Le couple est transmis aux roues par une boîte à une vitesse. Un modèle AMG EQE 43 moins puissant sera proposé en Europe, mais pas de ce côté-ci de la planète.

AMG affirme avoir amélioré le groupe motopropulseur et le système de refroidissement pour cette version 53. La puissance est surtout envoyée à l’arrière, question d’offrir un nécessaire sentiment de sportivité. La batterie qu’utilise le véhicule est la même que celle de l’EQE régulière et sa taille est de 90,6 kWh. Évidemment, avec plus de puissance, l’autonomie s’en trouvera réduite. Il faudra attendre pour les chiffres officiels.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-AMG EQE 53, trois quarts arrière

Autrement, l’AMG EQE est équipée d’une suspension pneumatique de série. Cette dernière offre plus de fermeté que celle du modèle régulier. Des freins en carbone-céramique sont livrables en option. Puis, une particularité à la hauteur des roues concerne cette version AMG EQE ; elle est configurée avec des pneus décalés, soit plus larges, à l’arrière qu’à l’avant. Ce n’est pas le cas avec l’AMG EQS.

Esthétiquement, les modèles AMG EQE partagent leurs panneaux de carrosserie avec les versions régulières. Cependant, les jantes et un ensemble d’apparence AMG viendront distinguer le modèle. Parmi les différences, notons la présence d’un aileron arrière, d’une sonorité artificielle additionnelle, ainsi que de touches AMG à l’intérieur à la hauteur de l’instrumentation. Plusieurs styles de sièges sont également spécifiques à l’approche AMG.

Clairement, la puissance et la performance seront au rendez-vous, mais qu’en sera-t-il de l’émotion ? Ça reste à voir. Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous prendrons le volant du modèle.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-AMG EQE 53, intérieur