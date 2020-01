Le verdict est tombé ce matin en ce qui a trait aux prix réservés aux véhicules de l’année du NACTOY (North American Car and Truck of the Year) dans les trois principales catégories de l’industrie, soit la voiture, le camion et le véhicule utilitaire de l’année.

Le juré responsable de la sélection des véhicules gagnants est composé de 50 journalistes automobiles provenant à la fois du Canada et des États-Unis. L’automne dernier, nous vous avions présenté les finalistes dans chacune des catégories.

Pour être en nomination, un produit doit, au cours de la dernière année, avoir entièrement repensé, amélioré de façon significative ou être complètement nouveau. Dans les trois instances, on parle de nouveautés sur le marché.

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette 2020

Dans le cas de la Chevrolet Corvette, elle a coiffé au fil d’arrivée la Toyota Supra, ainsi que la Hyundai Sonata. Il s’agissait de la première victoire pour une voiture sport depuis l’année 2014, celle du renouvellement de la septième génération de la… Chevrolet Corvette.

Pour Chevrolet, il s’agit d’un pari gagné, puisque pour la première fois depuis les débuts du modèle en 1953, ce dernier avance une configuration à moteur central.

Photo : D.Heyman Jeep Gladiator 2020

Pour ce qui est du Gladiator, il a été préféré au Ford Ranger et au Ram ultra robuste dans une guerre de tranchée américaine. La dernière fois qu’on a vu Jeep mériter les grands honneurs dans cette catégorie, c’était en 1999 avec le Grand Cherokee.

Enfin, c’est le Kia Telluride qui a été jugé le meilleur véhicule utilitaire de l’année. Nul doute que la lutte a été serrée avec son cousin, le Hyundai Palisade. Le Lincoln Aviator a été relégué au troisième rang. Pour Kia, l’heure est aux célébrations alors qu’il s’agit d’un premier titre à vie avec le NACOTY. La berline Stinger avait été finaliste en 2018.

Notre essai du Kia Telluride 2020

Notre comparaison du Hyundai Palisade 2020 vs Kia Telluride 2020

Fiche technique du Kia Telluride 2020

Photo : V.Aubé Kia Telluride 2020

Les prix du NACOTY sont décernés depuis 1994. En 2017, la catégorie des véhicules utilitaires a été ajoutée à la liste.