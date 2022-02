Nissan y est allé d’une annonce importante aujourd’hui en matière d’électrification. En effet, le constructeur japonais a confirmé qu’il allait construire deux nouveaux véhicules électriques à son usine américaine de Canton, au Mississippi, à compter de 2025.

L’un des modèles sera commercialisé sous la bannière Nissan, l’autre sous les couleurs d’Infiniti. Et, belle surprise, on ne parle pas de VUS cette fois-ci, mais bien de voitures, plus précisément de berlines.

Dans une longue vidéo publiée par l’entreprise, il est possible de voir une séquence où les deux créations sont « présentées », mais jamais de façon claire. Néanmoins, on distingue bien les silhouettes avancées. On pourrait bien avoir droit à des évolutions de concepts déjà présentés en 2019, soit IMS chez Nissan et Inspiration chez Infiniti.

Quant au rôle que seront appelées à jouer ces recrues, ça reste à voir, mais il est facile de deviner qu’elles vont prendre la place de joueurs existants au sein des marques, des produits qui ne seront pas remplacés sous leur forme actuelle. On peut penser à la Maxima chez Nissan et à la Q50 chez Infiniti. On pourrait aussi faire revivre l’esprit de la Q70, la berline de grand luxe du constructeur qui nous a quittés, il y a de cela quelques années.

Les annonces d’aujourd’hui ont aussi confirmé que la compagnie allait investir 500 millions pour transformer son usine de Canton afin qu’elle puisse accueillir les nouveaux modèles électriques. Les sommes octroyées vont permettre de recycler et de revaloriser près de 2000 emplois, transformant au passage le plan en un centre de fabrication et de technologies lié aux véhicules électriques.

Le tout s’inscrit à l’intérieur du plan Ambition Nissan 2030 qui prévoit notamment de nombreux investissements au cours des cinq prochaines années en sol américain. En tout, Nissan planifie l’arrivée de 23 modèles électrifiés pour ses deux marques d’ici 2030, dont 15 seront totalement électriques.

« L’annonce d’aujourd’hui est le premier d’une série de nouveaux investissements qui favoriseront la révolution des véhicules électriques aux États-Unis. Nissan investit fortement dans l’avenir de Canton en apportant les technologies, la formation et les processus les plus récents pour créer la meilleure équipe de fabrication de véhicules électriques de sa catégorie, » - Ashwani Gupta, directeur de l’exploitation chez Nissan

On ne retiendra pas notre souffle, car l’année 2025 est encore loin. Cependant, dès l’an prochain, même vers la fin de cette année, il ne faudrait pas s’étonner de voir des versions modernisées des concepts refaire surface sur le plancher de différents salons, question d’annoncer un peu ce qui s’en vient.

