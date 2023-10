Le Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 complète la gamme du VUS de luxe de Porsche pour l’année à venir. Cette nouvelle version se situe entre le Cayenne E-Hybrid et le Cayenne Turbo E-Hybrid en matière de performance et de prix.

Le nouveau Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 Photo : Porsche

Un équilibre entre utilité et performance

Essentiellement, cette variante a été conçue pour équilibrer les besoins du quotidien avec des performances de conduite solides. La technologie hybride mise à jour permet également une recharge plus rapide du véhicule. Les spécifications officielles sur l’autonomie électrique et l’efficacité seront annoncées par Transports Canada.

Le système hybride combine un moteur V6 turbo de 348 chevaux avec un moteur électrique de 174 chevaux. Le système hybride génère donc une puissance totale de 512 chevaux et un couple de 553 lb-pi. Les caractéristiques de la batterie incluent une capacité de 25,9 kWh et une recharge maximale de 11 kW.

L’utilitaire peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et sa vitesse maximale est de 263 km/h.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 blanc Photo : Porsche

Le Cayenne S E-Hybrid est équipé de série d’une suspension pneumatique adaptative. Cette technologie à double chambre contribue à une meilleure performance et un meilleur confort de conduite.

Esthétiquement, le véhicule est aligné avec les autres Cayenne. Il dispose de roues de 20 pouces et d’un système d’échappement en acier inoxydable. À l’intérieur, les sièges offrent huit réglages et l’offre inclut également Apple CarPlay.

Le prix de départ du Cayenne S E-Hybrid 2024 est de 113 700 $ au Canada. Les livraisons débuteront à l’été 2024.

Intérieur du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 Photo : Porsche