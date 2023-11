Porsche dévoile l’intérieur de la nouvelle Panamera 2024

L’année 2024 verra l’arrivée d’une nouvelle génération de la Panamera chez Porsche. Nous avons eu l’occasion de voir le modèle à l’intérieur de l’usine de la compagnie située à Leipzig, en Allemagne, mais on nous avait confisqué caméras et téléphones pour l’occasion.

Le modèle va être dévoilé bientôt, soit le 24 novembre. En prévision de l’occasion, la compagnie a partagé les premières images de l’habitacle, dévoilant du coup la nouvelle présentation intérieure du modèle.

Le style reprend ce qui a été vu ailleurs, notamment avec le Cayenne qui est passablement revu pour 2024. La compagnie explique que le design est centré sur le conducteur et qu’il reprend des éléments qui ont été introduits en premier avec la Taycan.

Les commandes directement liées à la conduite sont regroupées autour du volant pour faciliter leur utilisation et la rendre intuitive. C’est le cas de la molette qui permet de sélectionner les modes de conduite, située en bas et à droite du volant. On peut aussi voir que le sélecteur de vitesse a élu domicile à la planche de bord, libérant de l’espace à la console centrale.

Devant le conducteur, on retrouve un écran incurvé de 12,6 pouces qui sert pour l’affichage des informations du bloc d’instruments. L’affichage tête-haute, offert en option, peut également être commandé à partir du volant.

L'intérieur de la nouvelle Porsche Panamera 2024 Photo : Porsche

À la console centrale, on aperçoit les commandes du système de climatisation. Elles prennent la forme d’un mariage entre des touches physiques et tactiles. Les buses d’aération sont désormais dépourvues d’ailettes et sont entièrement contrôlées électroniquement, avec la possibilité de configurer des modes de climatisation personnalisés. Le bac de rangement central gagne également en capacité.

Aussi, comme on l’a vu avec le Cayenne, un troisième écran est proposé en option, devant le passager. Ce dernier peut diffuser quantité d’informations, que ce soit relié à la conduite ou à la navigation, ou encore diffuser du contenu. Rien n’est visible de la position du conducteur. Les passagers arrière disposent de leur propre écran pour contrôler la climatisation, la musique et le confort des sièges.

Sièges arrières dans la Porsche Panamera 2024 Photo : Porsche

Les sièges profitent quant à eux de meilleurs matériaux censés améliorer leur niveau de confort. Les variantes Executive à empattement long sont dotées d’un « nouveau système de sièges arrière profilés » qui est censé améliorer l’ergonomie pour les occupants. Porsche annonce également que, pour la première fois, la Panamera proposera des revêtements autres que le cuir, en mentionnant des matériaux tels que le Race-Tex, une microfibre sportive partiellement fabriquée à partir de polyester recyclé, entre autres.

Nous aurons l’occasion de vous revenir à la fin du mois avec tous les détails concernant la nouvelle génération de la Porsche Panamera.