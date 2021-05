Une présentation bientôt pour la Porsche Boxster électrique ?

On parle beaucoup d’électrification chez Porsche par les temps qui courent. Après la nouvelle concernant l’autonomie annoncée du Macan électrique, voilà que le magazine Car and Driver parle d’un dévoilement bientôt pour la variante électrique de la Boxster.

Les rumeurs d’une Porsche Boxster sans moteur à combustion ne sont pas nouvelles. La firme de Stuttgart teste différents prototypes depuis un certain temps, mais le moment où le modèle sera présenté demeure un mystère. Les rumeurs parlent d’un concept qui nous serait montré bientôt.

En fait, le magazine Car and Driver semble être au courant qu’une Boxster électrique est en cours de conception et Michael Steiner, membre du conseil exécutif de la marque en matière de développement, a déclaré à la publication que Porsche mettait tout en œuvre pour y parvenir. Malheureusement, rien n’est encore connu concernant le véhicule qui sera dévoilé, bien que le magazine pense que Porsche pourrait suivre une approche similaire à celle empruntée avec le concept Mission E ; ce dernier nous avait donné un bon aperçu de la Taycan de production.

Si c’est le cas, Porsche pourrait donc révéler un concept électrique de la Boxster, un modèle qui serait très près de la production. Les informations disponibles suggèrent que la nouvelle venue profiterait d’une nouvelle architecture, différente de la plateforme PPE qui sous-tendra le prochain Macan électrique.

Bref, beaucoup de mystère encore autour de ce futur modèle.

Car and Driver en tire la conclusion très logique que, malgré les différentes plateformes, la Boxster (et la Cayman) pourraient suivre une stratégie similaire à celle du Macan, soit que la mouture électrique pourrait être vendue simultanément au modèle conventionnel. On demeure dans la spéculation, mais celle-ci a du sens.

Chose certaine, si la Taycan a pavé la voie, d’autres modèles électriques vont suivre chez Porsche et on parlera bientôt d’une famille de produits électriques pour le constructeur. Si on n’est pas trop inquiet à propos du fait que les produits électriques de la marque vont conserver l’ADN Porsche, l’absence de la sonorité légendaire des moteurs de la marque va forcer tous les amateurs à vivre un deuil.