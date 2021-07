Ajustement de prix pour le Hyundai Kona 2022

Hyundai Canada a fait connaître les prix de son modèle Kona pour l’année 2022. Il y a du matériel à se mettre sous la dent, car avec certaines versions, on a droit à des hausses alors qu’avec d’autres, le PDSF est revu à la baisse. La firme a aussi annoncé le prix de la variante sportive N Line qui fait ses débuts pour la nouvelle année.

Changements esthétiques

Le Kona, qui a fait ses débuts pour 2018, arrive à la mi-parcours de son premier cycle de production. Conséquemment, son créateur a effectué quelques retouches pour ajouter plus de sportivité au design, mais vous n’aurez pas de difficultés à le reconnaître. Fait intéressant, le modèle a gagné 40 mm. Les jantes de 16 pouces qui l’équipaient demeurent les mêmes, mais les unités de 17 et de 18 pouces profitent de nouveaux designs.

Photo : Hyundai Hyundai Kona Electric 2022

On note aussi des changements à la dotation, simplifiée pour 2022. Le modèle à essence va se décliner de trois façons, soit en version Essential, Preferred et N Line. Les deux premières vont toujours recevoir le 4-cylindres de 2 litres qui est bon pour 147 chevaux et 132 lb-pi de couple alors que la livrée N Line va jouir du 4-cylindres turbo de 1,6 litre et 195 chevaux. Une boîte de vitesse automatique à six rapports se marie au premier alors que le deuxième fait jeu avec une transmission automatique à sept rapports et double embrayage.

En matière de sécurité, l’offre a été bonifiée, tout comme sur le plan de la connectivité, notamment avec le branchement sans fil à Apple CarPlay et Android Auto.

En raison de ces ajouts, principalement, les Kona équipés d’un moteur à essence voient leur prix grimper pour 2022. Avec la version de base, on parle d’une majoration de 700 $.

Photo : Hyundai Hyundai Kona Electric 2022, trois quarts avant

La version électrique

La variante électrique du Kona est bien sûr de retour et cette fois bonne nouvelle, il va en coûter moins cher pour se la procurer. Et ici, les rabais sont variables ; 1300 $ pour la version de base, 2000 $ pour la variante Preferred et 3950 $ pour le modèle Ultimate.

À tous les prix qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous, il faut ajouter les frais de transport et de préparation, soit 1825 $.

Si vous souhaitez vous construire un modèle, vous pouvez dès maintenant le faire sur le site canadien de Hyundai.

Photo : Hyundai Hyundai Kona Electric 2022, calandre

... Version Moteur Transmission PDSF ($CA) Essential FWD (traction avant) 2,0 litres IVT 21 999 $ Essential AWD (traction intégrale) 2,0 litres IVT 23 999 $ Preferred FWD (traction avant) 2,0 litres IVT 23 999 $ Preferred AWD (traction intégrale) 2,0 litres IVT 25 999 $ Preferred AWD (tr. int.) + ens. Soleil et cuir 2,0 litres IVT 28 599 $ N Line 1.6 T 7 DCT 28 099 $ N Line + ens. Ultimate 1.6 T 7 DCT 33 699 $

Kona Electric

... Version Capacité / batterie Autonomie Type PDSF ($CA) EV Preferred 64 kWh Jusqu’à 415 km EV 43 699 $ EV Preferred (deux tons) 64 kWh Jusqu’à 415 km EV 44 149 $ EV Ultimate 64 kWh Jusqu’à 415 km EV 49 199 $

Photo : Hyundai Hyundai Kona N Line 2022