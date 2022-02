Une publicité branchée de Kia pour le Super Bowl

Avec la tenue du Super Bowl qui approche à grands pas (le match ultime du football américain aura lieu le dimanche 13 février), les constructeurs ont commencé à nous donner un avant-goût des publicités qu’ils vont diffuser lors de la partie.

Chez Kia, on a déjà donné des aperçus de ce qui attendait le public, mais là, une publicité d’une minute vient d’être partagée. Elle concerne la nouvelle coqueluche de la marque, le modèle électrique EV6, ainsi qu’un certain chien robotisé qui s’amourache de la voiture pour une raison bien particulière.

Sans vous vendre ma mèche, la raison est bien sûr reliée aux capacités de la EV6. Quant à l’utilisation d’un petit chien à l’allure sympathique, elle a bien sûr pour objectif de tirer quelques larmes, le tout pour séduire la clientèle.

Au fil des années, les animaux ont été très utilisés, pour ne pas dire « exploités » par de nombreuses entreprises, toujours pour rejoindre une fibre sensible chez le public visé.

Dans une optique plus large et intéressante, notons que la publicité fait partie d’une campagne de marketing plus large où Kia fait équipe avec la fondation Petfinder. Celle-ci aide les vrais animaux à se trouver un foyer.

Quant à l’EV6, elle devrait connaître beaucoup de succès chez nous. Cette semaine, Kia Canada nous a fourni la fourchette de prix pour cette dernière.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Kia EV6, arrière