C’est la fin du Ram 1500 Classic au Canada

Lorsque l’ancienne génération du Ram 1500 est arrivée en fin de parcours en 2018, la compagnie a eu une idée de génie, soit de continuer à l’offrir à prix moindre, sous le nom de Ram Classic, parallèlement à la nouvelle mouture, lancée en 2019.

L’art de rentabiliser au maximum une plateforme introduite pour l’année 2009.

Voir : Le Ram 1500 Classic est de retour en 2024

Cependant, toute bonne chose a une fin et l’on apprenait hier que l’aventure du Ram Classic allait bientôt se terminer au Canada. Ram a annoncé qu’elle avait récemment cessé de construire des exemplaires destinés au pays. Leur vente continue aux États-Unis et au Mexique, mais on ne sait pas pour combien de temps.

Le Ram 1500 Classic, avant | Photo : Ram

Le succès du modèle a été fort au départ. Automotive News et J. D. Power rapportent que le véhicule représentait près d’un tiers des ventes des camionnettes de la marque en 2019. Toutefois, le Ram 1500 régulier profite de retouches pour 2025, et l’écart avec le modèle d’ancienne génération s'accroît de plus en plus. Puis, il est aussi temps de passer à autre chose, surtout que Ram doit bientôt commencer à assembler des variantes électriques. On doit bien rentabiliser la plateforme actuelle, aussi.

Pour ceux qui souhaitent encore pouvoir mettre la main sur une camionnette pleine grandeur à un prix un peu plus raisonnable, vous devrez agir rapidement afin de profiter des versions qui restent en stock.