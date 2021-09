Retour de l’ensemble Splash avec le Ford Ranger 2022

Ford joue la carte de la nostalgie, mais avec les plus jeunes cette fois alors que la compagnie annonce le retour de l’ensemble Splash avec sa camionnette Ranger pour 2022.

Pour ceux qui se demandent à quoi l’on peut bien faire référence, il est nécessaire d’effectuer un retour dans les années 1990 pour bien comprendre. À ce moment, l’ensemble Splash avait été offert avec le modèle.

Ce retour du nom Splash va se faire de deux façons. D’abord, il y aura le groupe lui-même, mais tout au long de l’année, on verra aussi apparaître des Splash à édition limitée, différent de ce que propose le groupe d’origine.

Cependant, dans ces derniers cas, la version canadienne du communiqué de presse que nous avons reçu n’en faisait pas mention alors que du côté américain, on parlait de différents modèles à couleur unique qui allaient être périodiquement présentés, dont une édition Snow qui sera de toute évidence blanche. On devra de toute évidence se contenter de la version « grand public ».

Photo : Ford Ford Ranger Splash 2022, profil

Photo : Ford Ford Ranger Splash 2022, avant

Et qu’est-ce que le Splash ? En fait, c’est une panoplie de traits esthétiques qui sont apportés au modèle. Tout est une question d’apparence. Ça commence avec une bande noire et orange accolée sur les flancs. Ensuite, on retrouve des accents orangés à la calandre, tout comme des touches noires sur celle-ci, les pare-chocs, les caches de rétroviseurs et les passages d’ailes. Les jantes de 18 pouces sont, évidemment, peintes en noir mat.

L’intérieur se voit décoré de surpiqûres orangées sur les sièges, le volant et le sélecteur de vitesse. Cette approche, livrable avec le modèle XLT, se définit davantage avec la déclinaison Lariat. Avec celle-ci, Ford ajoute des surpiqûres orange sur les accoudoirs (avant et arrière) et le dessus du tableau de bord.

L’option Splash pourra être jumelée avec les modèles XLT et Lariat, comme on le mentionnait, mais uniquement à cabine Super Crew. Il est aussi possible d’ajouter l’ensemble hors route FX4 au groupe afin de donner un peu plus de style à vos aventures loin des routes banalisées.

Photo : Ford Ford Ranger Splash 2022, intérieur