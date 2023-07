Au cours des dernières semaines, on a vu Ford d’abord, puis ensuite General Motors (GM) annoncer que les propriétaires de leurs véhicules allaient pouvoir, bientôt, utiliser une grande partie du réseau de recharge de la compagnie Tesla.

En gros, on parle d’un accès à quelque 12 000 des 17 000 stations de recharges de l’entreprise à travers les États-Unis et le Canada.

Carlos Tavares et Mike Koval Jr avec le Ram 1500 REV

Cette semaine, à son tour, Stellantis a déclaré qu’elle continuait à évaluer la possibilité de faire la même chose.

« Pour l’instant, nous continuons à évaluer la norme NACS (la North American Charging Standard qui est utilisée par Tesla) et nous sommes impatients d’en discuter davantage à l’avenir. Notre objectif est d’offrir au client la meilleure expérience de recharge possible. Notre marque Free2Move Charge offrira des solutions simples et transparentes, que ce soit à la maison ou en déplacement, grâce à des partenariats avec des fournisseurs de services de recharge ».

- Communiqué de Stellantis