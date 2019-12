Route 66 avec Nissan, jour un : De Chicago à Cuba

Après une première journée où nous avons parcouru près de 700 kilomètres, une plus « petite » mission nous attendait pour notre deuxième journée sur la Route 66, soit une balade de quelque 550 kilomètres entre les villes de Cuba, au Missouri, et de Tulsa, en Oklahoma. Voici quelques-uns des éléments qui ont retenu notre attention tout au long de la route.

1 — Nissan Altima

Après avoir mis à l’essai le Kicks hier, c’était au tour de la berline Altima de nous tomber dans les pattes pour cette deuxième journée. L’essai complet du modèle va suivre une fois la route terminée et nous aurons des informations intéressantes à vous transmettre sur sa consommation d’essence, entre autres. Cependant, la transmission à variation continue (CVT) a réussi à nous (le collègue Benoît Charette et votre humble serviteur) faire grincer des dents à quelques reprises.

2 — Uranus

Dans la région des Ozarks, au Missouri, se trouve la municipalité d’Uranus. Pour nous, le nom est celui d’une planète, mais la prononciation du mot en anglais a une connotation tout à fait différente. Ce « détail » donne lieu à quelques situations cocasses lorsqu’on prend le temps de s’arrêter à l’attraction touristique Uranus Fudge Factory. On vous laisse deviner de quelle nature.

Toujours est-il qu’une boutique souvenir remplie d’éléments intéressants, ainsi qu’un présentoir débordant de chocolats, vous attend.

3 — Route 66 Car Museum

Tout au long de la Route 66, on retrouve plusieurs musées de voitures anciennes. Un court arrêt de 20 minutes au Route 66 Car Museum nous a permis de découvrir quelques pièces fascinantes que nous aurons l’occasion de vous présenter à l’intérieur d’une galerie réservée à l’endroit. L’auteur de ces lignes a failli être victime d’un infarctus en voyant quelques-uns des modèles à l’intérieur, si ça peut vous donner une idée des perles qui s’y cachaient.

4 — Gay Parita, Station Sinclair

Plusieurs vieilles stations-service ont été restaurées le long de la Route 66, mais celle que l’on retrouve à Everton, au Missouri, est probablement une des plus fascinantes. La passion débordante de son propriétaire a fait de l’endroit un incontournable de la route et c’est en grand nombre qu’abondent les touristes pour y photographier des voitures anciennes, des décorations, etc. La station a vu le jour au cours des années 30 et a longtemps été une attraction sur la route, soit jusqu’au décès de son propriétaire en 2015. Heureusement, un passionné a pris la relève.

5 — Cars

Si vous avez déjà vu le film Cars, sachez que l’inspiration pour l’un des « personnages » principaux, Tow Mater (la remorqueuse), a été trouvée à Galena, au Kansas. Les producteurs du film, lors de leurs recherches le long de la Route 66, ont été inspirés par la remorqueuse abandonnée que l’on peut voir aujourd’hui, légèrement déguisée, dans le stationnement de l’endroit. Ironiquement, la portion de la Route 66 qui traverse le Kansas est la plus courte de tous les états qui accueille la Mother Road, soit environ une douzaine de milles.

6 — Les prix de l’époque

Un arrêt dans une crèmerie/casse-croûte nous a fait réaliser qu’en certains endroits sur la Route 66, on retrouve pratiquement les prix qui avaient cours à l’époque où la route était toujours opérationnelle (avant 1985). À quand votre dernier hamburger payé 1,50 $ ?

Demain, on prend la route tôt en matinée avec l’objectif d’atteindre la ville d’Amarillo, au Texas. Soyez certains de nous revenir pour d’autres détails à propos de la Route 66. Rappelons qu’une série de galeries et d’articles suivront notre périple.