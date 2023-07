• L’IIHS aux États-Unis a préparé une liste des modèles où les gens sont les plus susceptibles de trouver la mort sur la route.

Les véhicules modernes ont beau être plus sécuritaires que jamais, les décès sur les routes demeurent une réalité. Et qu’on le veuille ou non, le type de véhicule à bord duquel on se trouve joue un rôle sur nos chances de survie.

Il n’est pas vrai de dire que tous les gros modèles sont plus sécuritaires que les plus petits, mais certaines données ne mentent pas, surtout lorsque des accidents peuvent mettre en scène un gros VUS et une petite voiture. Selon le type d’impact, il est clair que les chances de survie peuvent être supérieures à bord d’un plus gros véhicule.

Ce n’est pas un automatisme, rappelons-le. Les VUS capotent plus facilement que les voitures, par exemple.

N’empêche, une étude menée par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), l’équivalent de Transports Canada, en dit long. L’organisme a publié sa liste des véhicules présentant les taux de mortalité les plus élevés pour l’année modèle 2020, constatant que les voitures les plus puissantes et les plus petites étaient les plus susceptibles d’être mortelles pour leurs occupants, lors d’un accident.

Chevrolet Camaro SS 2022 Photo : D.Rufiange

L’IIHS calcule les taux de mortalité tous les trois ans, et ce depuis 1989. La dernière analyse est la première à inclure des résultats pour les meilleurs et les pires modèles. Ce qui est frappant, c’est que 6 des 21 modèles présentant les pires taux de mortalité pour les conducteurs sont des muscle car, dont la Ford Mustang, la Chevrolet Camaro, la Dodge Challenger et la Dodge Charger. Dans ces cas, il faut se poser des questions sur les habitudes de conduite des propriétaires impliqués, et de la vitesse en cause.

Quant à la Mitsubishi Mirage, ses deux variantes affichent les taux de mortalité les plus élevés, tandis que la BMW X3, la Lexus ES 350 et la Mercedes-Benz Classe E affichent les taux les plus bas.

La moyenne globale de cette dernière étude s’établit à 38 décès par million de véhicules immatriculés. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2017 (36) et 2011 (28).

Hyundai Accent Photo : Hyundai

La liste des véhicules présentant les taux de mortalité les plus élevés est la suivante :

Mitsubishi Mirage G4 : 205 décès

Mitsubishi Mirage à hayon : 183 décès

Dodge Challenger : 154 décès

Hyundai Accent : 152 décès

Chevrolet Spark : 151 décès

Kia Rio (berline) : 122 décès

Dodge Charger (moteur Hemi — deux roues motrices) : 118 décès

Chevrolet Camaro Cabriolet : 113 décès

Nissan Altima : 113 décès

Kia Forte : 111 décès

Concernant ce qu’on mentionnait à propos de la vitesse que peuvent atteindre certains muscle car, il est intéressant de noter que l’IIHS a obtenu des chiffres différents pour la Dodge Charger. Si la version à propulsion et à moteur Hemi figure sur la liste avec 118 décès par million, les chiffres sont moins alarmants pour la variante à moteur V6 à 91, même s’ils se situent au-dessus de la moyenne. Quant à la version coupée de la Chevrolet Camaro, elle n’est pas loin de sa variante à toit rabattable, avec un taux de 110. La Ford Mustang complète la liste des coupés américains avec 97 (en particulier les décapotables).

Les données présentées par l’IIHS présentent un décalage intéressant. Les petites voitures sont plus meurtrières que les plus gros modèles ont tendance à tuer davantage d’autres conducteurs. Les Ram 3500, Dodge Charger et Ford F-350 sont les plus meurtriers pour les autres usagers de la route.