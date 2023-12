À la une des nouvelles chez Hyundai pour 2024, on doit surtout parler de l'arrivée de toutes nouvelles versions de deux des meilleurs vendeurs de la marque, le VUS intermédiaire Santa Fe et le petit multisegment Kona. Le Santa Fe, en particulier, représente un départ radical par rapport au modèle précédent en termes de style et de substance, et il risque de devenir une option très intrigante dans ce segment compétitif.

La populaire berline compacte bénéficie d'une mise à jour pour 2024, apportant de nouveaux éléments de design, des fonctionnalités technologiques et des ajustements au comportement du modèle hautes performances N.

Les autres finitions comprennent Essential, Preferred, Luxury (la seule finition disponible en version hybride) et N Line Ultimate.

Du point de vue du style, on retrouve ce que Hyundai appelle le motif Shark Nose à l'avant, dont font partie une calandre basse, des phares plus agressifs reliés par une barre métallisée, un nouveau logo Hyundai en acier inoxydable et un nouveau design d'aile avant, tandis qu'un nouveau diffuseur s'installe à l'arrière. Il y a de nouveaux designs de roues de 15, 16, 17 et 18 pouces, ainsi que de nouvelles options de couleur.

À l'intérieur, on trouve des prises USB-C pour les sièges arrière, un port USB-C pour les sièges avant, des sièges en cuir synthétique sur les finitions Luxury et N-Line, et de nouveaux choix de couleur. Les finitions Essential et Preferred haut de gamme bénéficient d'un nouveau design pour leur groupe d'instruments de 4,2 pouces, et de nouvelles fonctionnalités de sécurité incluses en standard.

La N

L'Elantra N est de retour pour 2024 avec une calandre et une façade avant uniques, un nouveau spoiler arrière, un double échappement, des bas de caisse spéciaux et des roues de 19 pouces enveloppées de pneus Michelin Pilot Sport 4S. À l'intérieur, la version N dispose d'un groupe d'instruments, d'un volant et d'un pommeau de levier de vitesses uniques.

Parmi les améliorations au niveau du comportement, on compte des supports moteur plus robustes, une direction améliorée, un logiciel ECS amélioré et des coussinets de suspension avant améliorés.

La puissance provient de quatre choix : un moteur atmosphérique de 2,0 L, un turbocompresseur de 2,0 L (uniquement sur le modèle N), un turbocompresseur de 1,6 L et un hybride turbocompresseur de 1,6 L.

Fiche technique de la Hyundai Elantra 2024

Voir : Zoom sur la nouvelle Elantra 2024 de Hyundai

Voir : La Hyundai Elantra N 2024 montre son nouveau visage

Hyundai Sonata