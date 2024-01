Subaru en 2024 : tous les modèles et les changements

En 2024, Subaru se distingue sur le marché automobile canadien grâce aux mêmes qualités que par le passé ; la traction intégrale symétrique, la fiabilité et la polyvalence des modèles, ainsi que les systèmes avancés d’assistance à la conduite, nommément la suite de sécurité EyeSight. Pour ce qui est des nouveautés, on note l’ajout d’une version Wilderness à la gamme Crosstrek, ainsi qu’une nouvelle génération pour l’Impreza. LES VOITURES Subaru Impreza

Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

L’Impreza 2024 se présente avec des améliorations majeures, notamment un design extérieur plus sportif et dynamique. Exclusivement offerte en version à hayon (cinq portes), elle propose un niveau de performance accru grâce à une plateforme renforcée et des améliorations apportées au système de traction intégrale symétrique de la marque. La technologie EyeSight est incluse de série, et un nouvel écran tactile de 11,6 po avec les services Starlink de Subaru est offert, offrant la compatibilité sans fil avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Le nouveau niveau de finition RS propose un moteur 4-cylindres Boxer de 2,5 litres et 182 chevaux, ainsi que des éléments stylistiques uniques. Versions de la Subaru Impreza 2024 offertes au Canada : Convenience, Touring, Sport-Tech, RS Voir : Subaru Impreza 2024 premier essai : la persévérance Fiche technique de la Subaru Impreza Sport-Tech 2024 Fiche technique de la Subaru Impreza RS 2024 Subaru Legacy

Subaru Legacy GT 2023/24 Photo : D.Boshouwers

La Legacy 2024 est équipée d’un moteur 4-cylindres Boxer de 2,5 litres et 260 chevaux. À l’intérieur son système multimédia se déploie sur un écran tactile de 11,6 pouces, et propose également la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. En matière de sécurité, la Legacy inclut également la technologie EyeSight qui comprend le freinage automatique d’urgence et le régulateur de vitesse adaptatif. Une seule déclinaison demeure au menu, la GT, qui regroupe une liste d’équipement exhaustive. Fiche technique de la Subaru Legacy GT 2024 Subaru Outback

Subaru Outback 2024 Photo : Subaru

La familiale aventureuse de la gamme, l’Outback offre jusqu’à 9,5 pouces de garde au sol. Le modèle est équipé de la technologie de sécurité EyeSight et du même système multimédia sur écran tactile de 11,6 pouces, intégrant Apple CarPlay et Android Auto sans fil. La version Wilderness offre des capacités hors route accrues grâce à des pneus tout-terrain et une suspension adaptée. Deux options de motorisation sont disponibles : un 4-cylindres Boxer de 2,5 litres et 182 chevaux, ainsi qu’un 4-cylindres Boxer turbo de 2,4 litres et 260 chevaux. Ce dernier est offert avec les versions Wilderness, Limited XT et Premier XT. Versions de la Subaru Outback 2024 offertes au Canada : Convenience, Touring, Onyx, Limited, Wilderness, Limited XT, Premier XT Fiche technique de la Subaru Outback Onyx 2024 Fiche technique de la Subaru Outback Wilderness 2024 Subaru BRZ

Subaru BRZ tS 2024 Photo : Subaru

La Subaru BRZ 2024 accueille dans sa gamme une nouvelle version axée sur les performances. La BRZ tS, qui a été dévoilée en juillet dernier lors du Subiefest en Californie, offre le meilleur niveau de performance et de maniabilité jamais vue sur une BRZ. notamment grâce à une suspension réglée par STI (Subaru Tecnica International, la division de compétition du constructeur) et un système de freinage Brembo. La BRZ tS 2024 est le premier modèle Subaru à proposer le mariage entre une boîte de vitesses manuelle ET la suite de sécurité EyeSight. Auparavant, celle-ci n’était offerte qu’avec les véhicules à transmission automatique. Un 4-cylindres Boxer de 2,4 litres et 228 chevaux est présent à travers la gamme, avec le choix d’une boîte manuelle à six rapports ou d’une automatique à six vitesses. Notez que la version tS est uniquement livrable avec la boîte mécanique. Voir : Subaru BRZ 2024 : retour de la version tS Subaru WRX

Subaru WRX 2023/24 Photo : Subaru