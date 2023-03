Nissan en 2023 : les modèles et les changements

En 2023, l'électrification occupe le devant de la scène chez Nissan avec le lancement du très attendu multisegment électrique Ariya. Avec une autonomie annoncée de 482 km et de l'espace pour accueillir confortablement cinq personnes, l'Ariya sera le fer de lance de la « charge » vers l'électrification complète de Nissan, amorcée il y a plus de dix ans avec la LEAF à hayon.

Bien entendu, la gamme Nissan est toujours composée principalement de moteurs à combustion interne. Voici donc ce qui se profile pour l'année-modèle 2023.

LES VOITURES

Nissan Versa

Photo : Nissan Nissan Versa

Pour 2023, Nissan a utilisé un scalpel chirurgical sur la Versa, lui donnant du même coup une calandre et des phares redessinés, de nouvelles jantes en alliage de 17 pouces et une couleur de peinture Gris ciel nacré pour la finition SR.

Il existe trois livrées au total : S, SV et SR. Les caractéristiques de base comprennent un écran tactile de sept pouces, une chaîne audio à quatre haut-parleurs, une alerte de franchissement de ligne et un système d'entrée sans clé. En passant à la spécification SV, on obtient des jantes en alliage de 16 pouces, des jantes couleur carrosserie et une foule d'aides électroniques à la conduite, notamment un système d'alerte dans les angles morts et une alerte de circulation transversale arrière. Un chargeur sans fil est également disponible.

En plus de cette peinture spécialisée, la finition supérieure SR ajoute les nouvelles jantes de 17 pouces, une chaîne audio à six haut-parleurs et un écran tactile de huit pouces, ainsi qu'un régulateur de vitesse adaptatif.

Bien que les transmissions manuelles soient en voie de disparition, vous pouvez toujours en obtenir une sur la Versa, mais uniquement sur la version de base S. Les autres modèles sont équipés de la boîte à variation continue (CVT) et toutes les Versa ont une traction et un moteur 4 cylindres de 1,6 litre développant 122 chevaux et 114 lb-pi de couple.

Nissan Sentra

Photo : Nissan Nissan Sentra

Après quelques modifications pour l'année-modèle 2022, notamment l'ajout de l'édition Minuit, la Sentra revient inchangée pour 2023.

Elle est disponible en versions S, S Plus, SV, SV Édition Spécial et SR, avec une boîte manuelle à six vitesses, disponible sur les modèles S et SR. Les autres livrées sont dotées d'une boîte Xtronic CVT uniquement, et tous les modèles sont à traction et équipées d'un moteur quatre cylindres de 2,0 litres développant 149 chevaux et 146 lb-pi de couple.

Nissan LEAF

Photo : Nissan Nissan LEAF

Pour 2023, la LEAF électrique est disponible en trois versions : SV, SV Plus et SL Plus. Le modèle SV de base est équipé d'une batterie lithium-ion de 40 kWh et d'un moteur électrique de 110 kW développant 147 chevaux et 236 lb-pi de couple. Les deux modèles « Plus » voient leur batterie passer à 60 kWh et reçoivent un moteur de 160 kW développant 214 chevaux et 250 lb-pi. La plus petite batterie permet une autonomie de 240 km, tandis que la plus grande permet une autonomie de 342 km. Tous les modèles LEAF sont équipés d'une transmission directe à une vitesse.

Pour 2023, la populaire électrique de Nissan reçoit de nouveaux phares, une nouvelle calandre et un nouveau pare-chocs avant, ainsi qu'un écusson Nissan illuminé. De nouvelles jantes en alliage de 17 pouces sont également de série pour 2023. À l'intérieur, la technologie de sécurité ProPILOT Assist est de série sur toutes les versions, tandis que les sièges de la version supérieure SL sont en cuir, contrairement aux sièges en tissu des deux autres modèles.

Nissan Altima

Photo : Nissan Nissan Altima

Comme la Sentra, l'Altima de taille moyenne a également reçu une refonte pour 2023, avec une version plus large et plus agressive de la calandre V-motion brevetée par Nissan. En passant à la finition SR, on obtient une calandre sinistre en « chrome noir ». Des phares à DEL de série avec clignotants intégrés complètent le look à l'avant. Comme la Versa, l'Altima reçoit une nouvelle couleur : Gris ciel nacré, ainsi que de nouvelles jantes de 19 pouces pour les versions SR et Platine.

À l'intérieur des versions SR Premium et Platine, nous trouvons un tout nouvel écran d'infodivertissement de 12,3 pouces, ainsi que les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Toutes les Altima sont équipées de série de la traction intégrale et d'un moteur 4 cylindres de 2,5 litres, bon pour 182 chevaux et 178 lb-pi de couple. Toutes les Altima, à l'exception de la version de base S AWD, sont équipées de la technologie de sécurité ProPilot Assist, qui offre une assistance au centrage de la trajectoire et un régulateur de vitesse adaptatif.

Nissan Maxima

La Maxima reste inchangée par rapport à 2022 et revient avec les versions SL, SR et Platine. Tous les modèles sont équipés d'un V6 de 3,5 litres développant 300 chevaux et 261 lb-pi de couple, transmis aux roues avant par une boîte Xtronic CVT. Les performances du moteur sont soutenues par des freins à disques aux 4 roues, ainsi que par des amortisseurs ZF Sachs et le système Intelligent Ride Control qui applique automatiquement le freinage pour maintenir la caisse à niveau dans les virages.

Le système Nissan Safety Shield 360 est proposé de série et offre une longue liste d'aides à la conduite, dont l'alerte de circulation transversale arrière, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'angle mort, etc. La finition Platine, quant à elle, est équipée de série de la caméra de stationnement à 360 degrés Around View de Nissan.

Nissan Z

Photo : Nissan Nissan Z

Pour 2023, la célèbre voiture sport Nissan Z revient après une interruption d'un an. Il s'agit d'une voiture entièrement nouvelle, équipée d'un moteur V6 biturbo de 3,0 litres développant 400 chevaux et 350 lb-pi de couple, transmis aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à six vitesses avec embrayage Exedy haute performance ou d'une boîte automatique à neuf vitesses avec palettes de changement de vitesse. Deux versions sont disponibles - Sport et Performance - et toutes les versions disposent de deux modes de conduite : Normal et Sport.

La suspension est assurée par une double triangulation à l'avant et une configuration multibras à l'arrière, avec de nouveaux amortisseurs monotubes aux quatre coins et des freins à disque ventilés.

Sur le plan stylistique, la Z a été conçue pour avoir la même silhouette que la 240Z originale, tandis que le bouclier arrière imite celui de la 300ZX Z32. Les jantes de 18 pouces sont de série, tandis que la version Performance reçoit un jeu de jantes allégées Rays de 19 pouces.

À l'intérieur, un groupe de jauges numériques personnalisables et un écran d'infodivertissement de huit pouces sont proposés de série sur toutes les versions, tandis que le modèle Sport est équipé de sièges en tissu et la version Performance de sièges en cuir. Tous les modèles sont équipés d'un régulateur de vitesse intelligent, d'un système d'entrée et de démarrage sans clé, d'Apple CarPlay et d'Android Auto avec six haut-parleurs ; la finition Performance offre un système audio Bose à huit haut-parleurs avec technologie de réduction du bruit.

Pour ceux qui se sentent un peu plus courageux, il existe également une édition limitée de la finition Proto Spec, qui propose des étriers de frein jaunes, des jantes Rays couleur bronze, un pommeau de levier de vitesse spécial et des sièges aux reflets jaunes.

Nissan GT-R

Il faudra attendre 2024 pour une version fortement révisée de la populaire supervoiture de Nissan, mais il y a encore de quoi s'amuser en 2023.

Le V6 biturbo de 3,8 litres de la GT-R développe une puissance de 565 chevaux et un couple de 467 lb-pi, qui sont distribués par une boîte automatique séquentielle à double embrayage à six rapports. Attendez-vous à un temps de 0 à 100 km/h inférieur à trois secondes et à une vitesse de pointe de près de 330 km/h.

LES VUS

Nissan Kicks

Photo : D.Rufiange Nissan Kicks

Le plus petit multisegment de Nissan est équipé de série du système Safety Shield 360 sur toutes les versions (S, SV, SV Édition Spéciale, SR, SR Premium), qui assure un freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons, alerte de trafic transversal arrière, alerte d'angle mort, freinage automatique arrière et assistance aux feux de route. Le modèle SR Premium, quant à lui, ajoute l'écran de visualisation à 360 degrés.

Tous les modèles Kicks 2023 reçoivent de série les systèmes Apple CarPlay et Android Auto avec un écran tactile de sept ou huit pouces, tandis que l’ensemble SR Premium offre une chaîne audio Bose à huit haut-parleurs avec un haut-parleur monté sur l'appuie-tête du conducteur.

Nissan Qashqai

Photo : D.Heyman Nissan Qashqai

Le multisegment compact Qashqai revient avec trois livrées - S, SV et SL. Les modèles S et SV peuvent être équipés de la traction ou de la traction intégrale, tandis que la version SL n'offre que la traction intégrale. Il s'agit d'un système AWD intelligent, ce qui signifie que toute la puissance est envoyée aux roues avant à vitesse de croisière, avec une répartition avant/arrière pouvant aller jusqu'à 50/50 si une plus grande adhérence est nécessaire. Tous les Qashqai sont équipés d'un 4 cylindres de 2,0 litres développant 141 chevaux et 147 lb-pi de couple, ainsi que d'une boîte automatique CVT avec mode Eco.

À l'intérieur, les sièges avant chauffants sont de série sur toutes les versions, tout comme les systèmes Apple CarPlay et Android Auto et l'écran d'infodivertissement de sept pouces. Les caractéristiques disponibles comprennent l'assistance ProPilot sur les finitions SV et SL (qui fournit un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au centrage de la voie) ainsi qu'un système audio Bose à six haut-parleurs avec caisson de graves et un démarrage à distance du moteur. Les caractéristiques de commodité comprennent quatre porte-gobelets, le démarrage par bouton-poussoir et le système de chargement arrière Divide-N-Hide qui offre un plancher de chargement arrière réglable.

Nissan Rogue

Photo : V.Aubé Nissan Rogue

Le principal changement apporté à l'ultra populaire Rogue pour 2023 est l'ajout de la version Minuit. Il s'agit au départ d'un Rogue SV (les autres versions sont S, SL et Platine), mais il ajoute des coques de rétroviseurs, une calandre, des jantes de 18 pouces, des insertions inférieures à l'avant et à l'arrière, des rails de toit et un diffuseur d'échappement noir brillant. À l'intérieur, on retrouve des sièges en similicuir.

Parmi les autres changements, on note l'ajout de la couleur Argent Champagne métallisé sur les finitions SV et SL et le support Amazon Alexa sur les finitions SL et Platine.

Tous les modèles Rogue, à l'exception de la version de base, sont équipés de série de la traction intégrale ; la version S peut être équipée de la traction avant ou de la traction intégrale. La version S est également la seule disponible avec le moteur quatre cylindres de 2,5 litres développant 181 chevaux et 181 lb-pi de couple ; tous les autres modèles sont équipés d'un trois cylindres turbo de 1,5 litre développant 201 chevaux et 225 lb-pi, transmis aux roues par une boîte Xtronic CVT.

Nissan Murano

Photo : Nissan Nissan Murano

Peu de changements en 2023 pour le multisegment Murano de taille moyenne, mais toutes les versions - S, SV, SL, Minuit, Platine - reçoivent de série le système Nissan Safety Shield 360 ainsi qu'une transmission intégrale intelligente et un moteur V6 de 3,5 litres développant 260 chevaux et 240 lb-pi. L'année 2023 voit également l'ajout du nouvel écusson Nissan à l'intérieur et à l'extérieur.

Nissan Ariya

Photo : Nissan Nissan Ariya

À moins que vous ne soyez un amateur de voitures sport, l'ajout du multisegment électrique Ariya est probablement la plus grande nouveauté de Nissan pour 2023.

D'une taille similaire à celle du multisegment Murano (et d'une forme similaire), l'Ariya est équipée d'un groupe motopropulseur électrique comprenant deux tailles de batterie - 63 kWh et 87 kWh - ainsi qu'une traction ou une traction intégrale, les modèles AWD étant dotés d'un second moteur électrique. La puissance du modèle à traction avant de 160 kW ou du modèle à traction intégrale de 290 kW varie de 215 à 389 chevaux et le couple de 221 à 442 lb-pi.

Six versions sont disponibles : Engage FWD, Evolve e-4ORCE AWD, Venture+ FWD, Evolve+ FWD Platinum+ e-4ORCE AWD et Premiere e-4ORCE AWD. Le modèle Venture+ FWD est le plus performant en termes d'autonomie, avec une autonomie annoncée de 482 km.

Toutes les livrées de l’Ariya sont capables de se recharger rapidement en courant continu, les modèles équipés de la batterie de 63 kWh pouvant passer de 0 à 80 % de charge en 35 minutes avec une charge rapide de 130 kW. La plus grande batterie de 87 kWh nécessite 40 minutes pour la même quantité de charge au même taux.

Les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série et Amazon Alexa est également de la partie pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Le double écran numérique de 12,3 pouces de série peut être personnalisé et les informations peuvent passer de l'un à l'autre par un balayage dans les deux sens.

En plus de la technologie ProPILOT Assist et du système Safety Shield 360 que l'on retrouve sur d'autres Nissan, l'Ariya reçoit une première nord-américaine sous la forme du ProPILOT Park qui prend le contrôle de la direction, de l'accélérateur et des freins pour se garer tout seul.

Nissan Pathfinder

Photo : V.Aubé Nissan Pathfinder

La robustesse est de mise pour le Pathfinder, qui vient de recevoir un tout nouveau design pour 2022. Ici, la robustesse prend la forme de l'édition Rock Creek. Celle-ci ajoute une suspension adaptée au tout-terrain avec une élévation de 16 mm, des jantes de 18 pouces avec blocages de talons, finies en noir et enveloppées de pneus tout-terrain, un écusson spécial Rock Creek, des sièges en similicuir avec broderie Rock Creek et un système intelligent de surveillance des alentours avec mode tout-terrain. La puissance du moteur V6 de 3,5 litres est également augmentée ; avec le Rock Creek, il développe 295 chevaux et 270 lb-pi, alors que tous les autres Pathfinders se contentent de 284 chevaux et 259 lb-pi.

Disponibles en six versions - S, SV, Rock Creek, SL, SL Premium et Platine - tous les Pathfinders 2023 sont équipés de la traction intégrale intelligente et d'une transmission automatique à neuf rapports avec palettes de changement de vitesse.

Nissan Armada

Photo : D.Heyman Nissan Armada

Après un remodelage en 2022, le VUS plein grandeur Armada reste inchangé pour 2023. Il reste disponible en trois versions - SL, Minuit et Platine - toutes équipées d’un système 4 x 4 et d'un V8 de 5,6 litres développant 400 chevaux et 413 lb-pi de couple, avec une transmission automatique à sept rapports. Tous les modèles Armada sont équipés de série de sièges en cuir, de garnitures en similibois, du démarrage à distance du moteur, de la climatisation trizone, de sièges avant chauffants (avec sièges chauffants en deuxième rangée sur le Platine) et d'un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces avec système audio Bose à 13 haut-parleurs, Apple CarPlay sans fil, Android Auto et recharge sans fil. Tous les modèles peuvent remorquer jusqu'à 8 500 lb.

LE (SEUL) CAMION

Nissan Frontier

Photo : D.Heyman Nissan Frontier

Avec l'abandon de la camionnette Titan pleine grandeur, c'est le pickup Frontier qui fait désormais le gros du travail chez Nissan. Il a été entièrement redessiné pour 2022, et il n'y a donc pas beaucoup de changements pour 2023. Il est toujours disponible en six versions - King Cab S, King Cab SV Commodités, Cabine double SV, King Cab Pro-4X, SV Minuit et Cabine double Pro-4X - toutes avec un système 4 x 4, toutes avec le même moteur 3,8-litres de 310 chevaux, 281 lb-pi et la même boîte automatique à 9 rapports. Une boîte de chargement de cinq et une autre de six pieds sont disponibles, mais les modèles Pro-4X spécifiques à la conduite hors route ne sont équipés que de la boîte la plus courte, bien que vous puissiez avoir le Pro-4X en version King Cab ou Cabine double.

Un écran tactile de huit pouces avec Apple CarPlay et Android Auto est fourni de série, tandis qu'un écran de neuf pouces est de série sur le modèle Pro-4X et les modèles supérieurs. Les sièges avant et le volant chauffants sont disponibles en option, ainsi que la climatisation automatique bizone, le siège conducteur à six réglages électriques et les doubles prises 120V. Tous les modèles disposent de deux ports USB (type A et type C) de série.

Les équipements de sécurité de série comprennent l'alerte d'angle mort, le freinage d'urgence avec détection des piétons, l'alerte de circulation transversale arrière et l'alerte de franchissement de ligne, avec reconnaissance des panneaux de signalisation en option. La capacité de remorquage varie entre 6 240 et 6 490 lb selon la configuration, et la charge utile entre 1140 et 1400 lb.

Photo : D.Boshouwers Nissan Ariya - Avant

