Auto123 présente notre Top 11 des VUS hybrides rechargeables maintenant ou bientôt disponibles au Canada en 2020.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’électrification de l’industrie automobile se poursuit. L’année 2020 en est une d’envergure pour le volet purement électrique de l’automobile, et ce, même si la pandémie a grandement ralenti les ardeurs des consommateurs, dumoins temporairement. Malgré ce frein historique, la Terre n’arrête pas de tourner et le retour à la normale va éventuellement ramener les consommateurs dans les salles de montre des concessions automobiles. On voit d’ailleurs des signes que cela se produit déjà.

S’il est clair que les véhicules utilitaires ont encore la cote, leur consommation légèrement supérieure à celle des voitures fait encore hésiter quelques automobilistes.

C’est là qu’entrent en scène les VUS hybrides rechargeables. C’est devenu une tradition annuelle pour Auto123 que d’énumérer les modèles utilitaires vendus avec l’appellation « PHEV » et 2020 ne fait pas exception à la règle.

Sans surprise, le choix s’est élargi cette année, surtout du côté des divisions luxueuses. Place aux VUS hybrides rechargeables disponibles avec un rouage intégral en vente libre au Canada en 2020. L’an dernier, nous avions inclus la minifourgonnette Chrysler Pacifica Hybride et le Kia Niro PHEV, ceux-ci étant exclusivement à roues avant motrices.

Mitsubishi Outlander PHEV