Mitsubishi Outlander PHEV 2023, profil | Photo : D.Boshouwers

• Auto123 a effectué un premier essai du Mitsubishi Outlander PHEV 2023.

• Il ne fait aucun doute que le nouveau VUS rechargeable est amélioré par rapport au modèle sortant.

• La grande question est de savoir s'il est meilleur que la concurrence plus sévère à laquelle il est désormais confronté.

• L'autonomie en mode tout électrique de l'Outlander PHEV est maintenant de 61 km.

Vancouver, Colombie-Britannique - De son propre aveu, Mitsubishi a connu du succès au Canada avec son Outlander PHEV en partie parce que le modèle a bénéficié d'un quasi-monopole dans son sous-segment, celui des VUS rechargeables. Certes, le VUS a des qualités importantes qui ont rendu de nombreux automobilistes canadiens réceptifs à ses charmes. Mais il était clair depuis longtemps que la nouvelle génération de l'Outlander PHEV ferait face à une concurrence plus organisée.

Effectivement, ce Mitsubishi n'est plus la seule option viable et abordable pour ceux qui veulent un VUS de taille décente qui peut être branché pour réduire les coûts d'essence (et les émissions, bien sûr).

Sans surprise, le nouveau Mitsubishi Outlander 2023 est un être supérieur au modèle qu'il remplace. La question est de savoir s'il est suffisamment amélioré.

Mitsubishi Outlander PHEV 2023, avant | Photo : D.Boshouwers

Le nouvel Outlander

Le plan pour la troisième génération de l'Outlander était de rendre son apparence plus forte, et cela a commencé par l'élargir – et c'est le cas, de 60 mm. Le modèle est également un peu plus long, passant de 4695 mm à 4710 mm, et légèrement plut haut.

L'Outlander PHEV 2023 est identique au nouvel Outlander ordinaire (qui a fait ses débuts en 2022), à l'exception d'un deuxième port pour la recharge électrique. Le design du nouveau VUS a suscité un spectre de réactions, certaines positives (une partie arrière agréable, un look plus robuste, une approche audacieuse dans l'ensemble), d'autres moins (une partie avant chargée). À vous de décider ce que vous en pensez.

L'intérieur, lui, a été complètement modernisé, reprenant un certain nombre d'éléments appartenant à Nissan et au Rogue de nouvelle génération. Il suffit de dire que, le modèle ayant connu sa dernière grande révision en 2014, l’habitacle offre une expérience bien meilleure. Pas de doute, il s'agit d'un espace plus haut de gamme.

Notez que le VUS est livré de série avec un écran conducteur de 12,3 pouces et un écran multimédia de neuf pouces (et un affichage tête haute de 10,8 pouces en option).

Mitsubishi Outlander PHEV 2023, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Le nouvel Outlander PHEV

Voici ce qui est le plus pertinent concernant le Outlander PHEV 2023 en particulier. Le nouveau modèle intègre un système PHEV de nouvelle génération, conçu pour fournir une puissance accrue et une plus grande autonomie de la batterie sur une charge complète.

Ce système comprend un moteur à essence de 2,4-litres (131 chevaux, 144 lb-pi de couple) et les deux moteurs, ainsi qu'une batterie d'entraînement de 20 kWh (contre 13,8 pour la dernière génération). La puissance totale du système est de 248 chevaux et 332 lb-pi de couple.

De 39 à 61

Mitsubishi a mis à jour et amélioré plusieurs composantes, en misant sur l'augmentation de l'autonomie en mode tout électrique, même en cas de fortes accélérations et de déplacements à des vitesses plus élevées. Avec ce nouveau système, l'autonomie passe à 61 km (un réservoir d'essence plus grand signifie également une plus grande autonomie totale qu'auparavant).

La recharge sur une borne domestique prend environ 6,5 heures, tandis qu'à une borne de recharge rapide de niveau 3, vous pouvez récupérer 80 % de la charge en un peu moins de 40 minutes.

Mitsubishi a intégré pour cette nouvelle génération un nouveau mode de fonctionnement à une pédale qui récupère l'énergie et permet d'accélérer et de décélérer en utilisant la pédale d'accélérateur. Notez que même avec la fonction dans son réglage le plus élevé, elle n'amène pas le véhicule à l'arrêt complet.

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023, sur la route | Photo : D.Boshouwers

Le nouvel Outlander PHEV est équipé du système de contrôle intégré de la dynamique du véhicule S-AWC (Super-All Wheel Control), basé sur un système quatre roues motrices à deux moteurs, un à l'avant et un autre à l'arrière. Il existe désormais une nouvelle fonction de contrôle actif du lacet pour les roues arrière, qui permet au système de répartir la force motrice entre les roues avant et arrière en fonction de la route et des conditions de conduite. La vectorisation du couple en contrôlant les freins des roues gauche et droite est également possible pour les roues avant et arrière.

Les automobilistes peuvent choisir parmi sept modes de conduite : Normal, Tarmac (pour une réponse rapide à l'accélération et des performances dans les virages sur des surfaces pavées sèches), Gravel, Snow, Mud, Power et Eco.

Tout cela est construit sur une nouvelle plateforme qui bénéficie d'une rigidité accrue de la carrosserie avant et d'une meilleure stabilité de la direction, afin d'assurer non seulement une meilleure tenue de route, mais aussi une meilleure sécurité.

Une nouvelle conception des composantes du groupe motopropulseur a permis aux concepteurs de créer plus d'espace pour la troisième rangée de sièges, bien que nous puissions confirmer qu'il s'agit d'un espace réservé strictement aux enfants. L'espace de chargement du modèle PHEV avec ces sièges pour enfants dans le plancher est de 950 litres, soit un peu moins que l'Outlander ordinaire.

Des Mitsubishi Outlander PHEV 2023, sur la neige | Photo : D.Boshouwers

Sur la route

Notre journée sur la route dans et autour de Vancouver a offert un mélange de conditions, puisque la région a reçu une rare chute de neige fin novembre. Dans la ville même, cela signifiait surtout de la pluie et un peu de gadoue, mais à des altitudes un peu plus élevées, nous avons roulé sur la neige. Une bonne occasion d'essayer ce VUS équipé du système S-AWC dans des conditions que de nombreux Canadiens sont susceptibles de rencontrer dans les semaines et les mois à venir.

Le problème, c'est que la plupart des autres véhicules autour de nous étaient moins bien équipés (il y a fort à parier que beaucoup d'entre eux n'avaient pas de pneus d'hiver), de sorte que les vitesses étaient souvent réduites.

Peu importe, nous avons quand même pu faire de nombreuses observations. La conduite de ce PHEV est extrêmement silencieuse lorsqu'il est en mode EV (et même lorsqu'il ne l'est pas, franchement), l'adhérence sur la route est très solide, la visibilité est excellente dans ce VUS relativement vertical et les niveaux de confort sont bons. Franchement, l'expérience de conduite de cette troisième génération d'Outlander est bien meilleure que celle que nous avions auparavant.

Mitsubishi Outlander PHEV 2023, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Les propriétaires peuvent choisir dans quelle mesure ils veulent contrôler l'utilisation qu'ils font de l'énergie électrique à leur disposition, ce qui est formidable. Vous pouvez conserver l'énergie électrique pour les périodes où vous n'êtes pas sur l'autoroute, par exemple. Mitsubishi est à saluer pour avoir donné autant de contrôle aux conducteurs, même si on se doute que de nombreux propriétaires finiront par choisir un mode qu'ils aiment et, à l'exception de quelques réglages de base qu'ils changeront au jour le jour, en fonction des conditions, ils le laisseront tel quel.

Ce faisant, ils ne souffriront probablement pas beaucoup en termes de consommation d'énergie. Avant de prendre le départ de notre essai, nous avons reçu des recommandations sur le moment où il fallait appliquer le freinage par récupération, sur les modes de conduite à utiliser et sur le moment où il fallait appliquer les réglages Power, Save et Charging, etc. Des recommandations que nous avons totalement ignorées, laissant la voiture en mode de freinage par récupération et en mode de conduite Normal ou Eco pendant toute la durée de l'essai, sans nous soucier des réglages Power/Save/Charging.

À la fin de la journée, notre voiture a été classée (dans le cadre d'une compétition amicale organisée par Mitsubishi pour nous, les conducteurs) troisième meilleure en termes d'efficacité énergétique.

Mitsubishi Outlander PHEV 2023, calandre | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

À la question de savoir si le nouvel Outlander PHEV est voué à un succès continu alors qu'il entame sa troisième génération, il ne fait aucun doute que les améliorations apportées à un modèle qui était vieillissant et risquait d'être dépassé par des modèles comme le RAV4 Prime rendent ce VUS bien supérieur à ce qu'il était auparavant. L'autonomie accrue de 61 km suffit à satisfaire la plupart des acheteurs de PHEV en 2023, et le fait que les utilisateurs puissent contrôler dans une large mesure l'utilisation qu'ils font de l'énergie électrique dont ils disposent est un atout.

L'allure du modèle (notamment cette face avant déroutante) peut toutefois constituer un frein. En tout cas, le bouclier de ce nouveau Outlander PHEV ne ressemble pas à toutes les autres qu’on voit sur la route, ce qui pour certains est un autre point d’attrait.

De plus, on peut bien se moquer de l'exiguïté de la troisième rangée de sièges, mais il y a des familles qui trouveront que c'est un atout très pratique dans un VUS qui ne devrait pas consommer plus de 4,5 litres/100 km, à condition de conduire raisonnablement.

Voici les prix canadien du Mitsubishi Outlander PHEV 2023 (vous trouverez d'autres détails sur la gamme ici) :

Outlander PHEV ES S-AWC - 46 538 $

Outlander PHEV LE S-AWC - 51 238 $

Outlander PHEV SEL S-AWC - 54 048 $

Outlander PHEV GT S-AWC - 56 348 $

*Notez que le GT peut être équipé d'une finition extérieure bicolore (blanc diamant et toit noir), le prix passant alors à 57 948 $.

Outlander PHEV GT Premium S-AWC - 57 048 $

Mitsubishi Outlander PHEV 2023, arrière | Photo : D.Boshouwers

On aime

La conduite silencieuse.

L'intérieur nettement amélioré.

La consommation globale de 4,5 L/100 km est tout à fait réalisable, sans effort excessif.

La garantie des véhicules neufs de Mitsubishi est toujours parmi les meilleures du marché.

On aime moins

Pas aussi dynamique sur la route que certains rivaux.

Les sièges de la troisième rangée ne conviennent pas aux adultes, ni même aux adolescents.

La concurrence principale

Dodge Hornet (à venir)

Ford Escape PHEV

Hyundai Tucson PHEV / Santa Fe PHEV

Kia Sportage PHEV / Sorento PHEV

Toyota RAV4 Prime

Quelque questions communes :

1. Quelle est l'autonomie en mode tout électrique du Mitsubishi Outlander PHEV 2023 ?

La nouvelle édition du VUS affiche une autonomie de 61 km, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux 39 km possible auparavant, et se rapproche des 68 km du RAV4 Prime.

2. Quelle est la consommation de carburant du Mitsubishi Outlander PHEV 2023 ?

En conduite urbaine, d'après notre échantillon limité, vous pouvez raisonnablement vous attendre à une consommation de carburant de 4,5 litres / 100 km. Dans l'ensemble, en conduite mixte, comptez sur environ 9,0 litres / 100 km.

3. Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 est-elle admissible aux incitatifs gouvernementaux pour les VÉ ?

Oui. Les acheteurs peuvent réclamer 5 000 $ dans le cadre du programme fédéral, et probablement un montant dans le cadre du programme de leur province, s'il y en a un. Au Québec, par exemple, le VUS Outlander est admissible à un rabais supplémentaire de 5 000 $.