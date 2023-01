Il renverse sa Toyota Camry dans un lave-auto

• Le conducteur d’une Toyota Camry renverse sa voiture dans un lave-auto.

• Le propriétaire aurait appuyé sur l’accélérateur plutôt que sur les freins avant d’entrer dans le bâtiment.

• Aucune blessure n’a été subie par le conducteur ni toute autre personne travaillant au lave-auto.

Le monde automobile nous en fait voir de toutes les couleurs et lorsqu’on pense avoir tout vu, on est ébahi par quelque chose de nouveau, complètement inusité et impensable.

Comme une voiture qui capote dans un lave-auto.

S’il y a bien un endroit où la vitesse n’est pas élevée et que la circulation n’est pas lourde, c’est bien là. Pourtant, le propriétaire d’une Toyota Camry nous a démontré qu’il était possible de renverser son véhicule à l’intérieur.

Si l’on peut rire un peu de cette histoire aujourd’hui, c’est qu’elle n’a pas eu de conséquence fâcheuse, autrement qu’une peur bleue pour le conducteur, ainsi que des dommages importants pour le propriétaire du bâtiment.

Les réseaux locaux ont diffusé la vidéo qui montre l’incident, car autrement, il aurait été difficile de croire la chose possible. On comprend bien en voyant le clip qui fait comprendre que le conducteur a de toute évidence appuyé sur l’accélérateur plutôt que sur les freins au moment où il se préparait à entrer dans le lave-auto.

Ainsi, sa voiture a filé à toute allure dans l’espace réservé au lavage avant de heurter une machine et se retourner.

L’incident est survenu à Colmar, en Pennsylvanie. Le conducteur, âgé de 77 ans, est demeuré coincé dans son véhicule pendant 90 minutes avant qu’on puisse l’en extirper. Le toit de la voiture a dû être retiré pour ce faire. Il a été transporté à l’hôpital local, mais il va se rétablir. Les gens qui ont assisté à la scène ou qui ont pu voir le résultat final étaient incrédules.

Le propriétaire du lave-auto était bien heureux de savoir qu’il n’y avait pas eu de blessures graves, mais il a reconnu que l’accident aurait un impact important sur son entreprise. « Nous sommes soulagés que personne n’ait été gravement blessé. C’est un accident grave qui est extrêmement malheureux pour nos clients. Être propriétaire d’une petite entreprise n’est pas facile et des accidents comme celui-ci ne rendent pas les choses plus faciles », a-t-il déclaré à un réseau d’actualité local.