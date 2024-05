Toyota pourrait proposer une GR Corolla à boîte automatique

La Toyota GR Corolla, introduite il y a un peu moins de deux ans, n’est proposée qu’avec une boîte de vitesses manuelle. On ne s’en plaindra pas, mais Toyota songerait à offrir également une transmission automatique avec ce modèle, afin de rejoindre une plus large clientèle.

Avec les deux autres modèles GR au sein de la famille, soit GR86 et GR Supra, le pourcentage de gens qui optent pour la boîte automatique est de 52 % et de 57 %, respectivement. Cela signifie que la boîte manuelle demeure quand même très populaire, mais que l’automatique l’est encore plus.

Selon le magazine australien Drive, Sean Hanley, responsable des ventes locales et du marketing de Toyota, explique que « les données indiquent que les gens iraient vers une voiture à transmission automatique si elle était offerte ». Le président de Toyota Gazoo Racing, Tomoya Takahashi, a laissé entendre qu’une Corolla GR automatique serait bientôt proposée : « S’il y a une demande de la part des clients. »

Il est important de souligner que Toyota n’a pas confirmé qu’une GR Corolla avec automatique sera au catalogue. Cependant, cela n’exigerait pas de grands investissements, puisqu’une boîte automatique est livrable ailleurs dans le monde avec la GR Yaris, qui profite de la même mécanique.

Notons par ailleurs que la division GR de Toyota songerait aussi à un VUS portant les lettres GR, si l’on se fie aux rumeurs qui circulent. Le véhicule serait conçu pour ceux qui veulent la performance offerte par les modèles GR, mais qui ont également besoin d’un peu plus d’espace.

Peut-on imaginer un GR Corolla Cross ?