Toyota, l’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, a annoncé un retard dans ses projets de production de véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord. Prévu initialement pour 2025, le début de la production de son premier VUS électrique à trois rangées à son usine du Kentucky est maintenant repoussé à la première moitié de 2026. La baisse des ventes de VE en sol américain serait l’une des raisons derrière cette décision.

Annulation des plans pour les Lexus électriques en Amérique du Nord

Par ailleurs, Toyota aurait annulé ses plans de production de VUS électriques sous la marque Lexus en Amérique du Nord d’ici 2030. Plutôt que de les fabriquer localement, ces modèles seront importés directement du Japon, selon les dernières informations.

Ajustements de conception pour le bZ5X

Le premier modèle électrique qui sera produit à l’usine du Kentucky est un VUS électrique à trois rangées, temporairement appelé bZ5X. Toyota a informé ses fournisseurs que des modifications de conception étaient en cours pour ce modèle, retardant ainsi son lancement.

Le concept Toyota bZ Large SUV | Photo : Toyota

Le bZ5X sera basé sur le concept « bZ Large SUV » dévoilé en décembre 2021 et pourrait être construit sur une version allongée de la plateforme e-TNGA. Il devrait inclure une batterie plus grosse que celle de 71,4 kWh de son petit frère, le bZ4X, ainsi que la transmission intégrale avec deux moteurs électriques.

Des versions Subaru et Lexus prévues

Il est également prévu que ce nouveau modèle serve de base pour une version chez Subaru, qui serait fabriquée dans la même usine du Kentucky. Toyota projette de produire environ un million de véhicules électriques dans le monde en 2026, un chiffre qui a été revu à la baisse par rapport à l’objectif initial de 1,5 million d’unités.

Investissements stratégiques dans les installations américaines

Toyota investit 1,3 milliard (devises américaines) dans son usine du Kentucky pour la production de véhicules électriques et la création d’une nouvelle chaîne de montage pour les batteries. Ces dernières proviendront de l’usine Toyota Battery Manufacturing qui est située en Caroline du Nord.

Actuellement, l’usine du Kentucky produit des modèles comme la Toyota Camry, la Camry hybride, le RAV4 hybride et la Lexus ES, ainsi que des moteurs à quatre et à six cylindres.