La Toyota GR Supra aura sa boîte manuelle

Lorsque la Toyota Supra s’est pointée sur le marché, autant la réjouissance était à l’honneur en raison de son retour (et de l’ajout d’une trop rare sportive sur le marché), autant la déception était grande parce que le modèle ne pouvait pas être livré avec une boîte de vitesses manuelle.

Ce faux pas sera corrigé.

La nouvelle est d’abord apparue en Europe, mais par la suite, Toyota a confirmé au site Autoblog, qui rapporte l’information que la boîte sera proposée en Amérique. Et ce qui est doublement intéressant, c’est que la compagnie a expliqué que c’est la demande des consommateurs qui l’a convaincue d’ajouter la boîte à la gamme.

« Les clients et les amateurs de sportives se sont fait entendre et nous les avons écoutés », a déclaré Toyota via un communiqué.

Pour le moment, les détails concernant le mariage avec la mécanique demeurent absents. La Supra est proposée avec deux moteurs, soit un 4-cylindres turbo de 2,0-litres, ainsi qu’un bloc 6-cylindres turbo de 3,0-litres. Les deux sont issus du coffre à outils de BMW. Or, la cousine de la Toyota Supra, la BMW Z4, ne propose pas de boîte mécanique.

Toyota va dévoiler plus d’informations en cours d’année concernant cette nouvelle variante à trois pédales qui sera fort attendue par les amateurs.