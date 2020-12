Toyota a construit une version unique de sa Supra 2021, soit une variante dotée d’un toit de type Targa, le tout dans le cadre du Salon SEMA (Specialty Equipment Market Association) qui se tient de façon virtuelle cette année en raison de la COVID-19.

Le modèle rend hommage à l’A80 Supra des années 1990. Questionnée à savoir si on pouvait espérer une version de production un jour, Toyota a mentionné qu’elle n’avait rien à annoncer en ce sens.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Toyota Toyota Supra Sport Top 2021, trois quarts arrière

La Supra Sport Top est basée sur l’édition Heritage qui a été présentée au salon SEMA l’année dernière. C’est l’atelier de peinture KC de Fort Worth, au Texas, qui a découpé le toit, tandis que les deux panneaux de toit amovible, qui peuvent être placés dans le coffre, ont été imprimés en 3D au centre de recherche et de développement de Toyota Amérique du Nord à Ann Arbor, au Michigan. La carrosserie a été renforcée pour tenir compte de la perte du toit. En outre, l’atelier de peinture a recouvert la robe de la Supra d’un mélange correspondant à l’option Absolute Zero (blanc). La voiture arbore aussi des feux ronds, des roues de 19 pouces chaussées de pneus Toyo, ainsi que des freins Brembo.

Sous le capot de cette version, on retrouve le 6-cylindres en ligne de 3 litres de BMW. Pour l’année modèle 2021, il produit 382 chevaux et 368 livres-pieds de couple, soit 47 chevaux et 3 livres-pieds de plus qu’en 2020.

Surtout, c’est le style qui plaît ici. Suffisamment pour souhaiter que Toyota se laisser… mais il ne faudrait pas avoir trop d’espoir.

À voir aussi : La Toyota GR Supra 2021 4-cylindres se vendra 56 390 $

Voir aussi: Il détruit une Toyota Supra lors d'un essai routier chez le concessionnaire.

Photo : Toyota Toyota Supra Sport Top 2021, profil avec panneaux de toit enlevés

Photo : Toyota Toyota Supra Sport Top 2021, profil avec toit en place

Photo : Toyota Toyota Supra Sport Top 2021, trois quarts

Photo : Toyota Toyota Supra Sport Top 2021, arrière