Auto123 met à l’essai le Chevrolet Suburban 2021 à moteur Duramax.

Sacré-Cœur, Québec – L’attente aura été interminable, mais elle en aura valu le coup. Je parle bien entendu de mes deux semaines de vacances, un terme que je croyais disparu à jamais de mon vocabulaire depuis ces trois maigres journées vécues loin du clavier, en 2020. Nul besoin de rappeler les effets de la pandémie. Elle a affecté toutes les sphères de la population y compris votre humble serviteur.

Mais bon, puisque la frontière canadienne était encore très étanche au moment de faire les réservations pour cette vacance, l’hiver passé, il a fallu faire vite pour dénicher son coin de paradis accessible quelque part au Québec ou ailleurs au Canada. C’est finalement la Côte-Nord — et ses nombreuses baleines — qui nous a ouvert les bras l’instant de quelques jours.

LE véhicule parfait pour les vacances

Pour avaler les 1 700 km de ce périple familial, ce Chevrolet Suburban, comme n’importe quel utilitaire pleine grandeur de GM d’ailleurs, constituait une solution attrayante puisqu’il convenait parfaitement à un support à quatre vélos et à tous les bagages de notre petite famille. Mais il y avait un hic : avec l’un ou l’autre des moteurs V8 essence proposés par le constructeur, les frais de carburant s’annonçaient salés. C’est là que l’option Duramax a pris tout son sens. Ce moteur 6-cylindres en ligne turbodiesel figure désormais parmi les options des VUS pleine grandeur de General Motors, à l’instar de ses camionnettes qui l’offrent depuis l’an dernier.

Il n’en fallait pas plus pour apposer mon nom au bas du contrat de prêt du constructeur au nœud papillon. Parce qu’à l’occasion, un essai routier peut être plus long qu’à l’habitude… mais aussi de nature plus familiale !

Richement équipé, le Suburban Premier

Bien qu’il se situe tout juste sous la livrée High Country au sein de la gamme, le Suburban Premier n’a pas à rougir de honte face à ce modèle qui est le plus cossu. L’habitacle habillé de cuir et équipé d’une panoplie de technologies branchées de ce mastodonte de la route rend d’autant plus agréable l’expérience vécue à bord. De l’afficheur tête haute en couleur à l’écran tactile logé au centre de la planche de bord, sans oublier cette console centrale qui peut reculer vers l’arrière (pour accommoder les plus jeunes derrière), le Suburban Premier ne manque de rien ou presque. Un mot sur l’accoudoir central : le fait qu’il glisse de l’avant vers l’arrière devient agaçant à la longue.

Entre les deux occupants des places avant, on retrouve les incontournables porte-gobelets et ce pavé de recharge par induction pour un cellulaire. Les sièges sont chauffants aux deux premières rangées et ventilés à l’avant. Et, au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué, le bon vieux levier de vitesses qu’on retrouvait derrière le volant a cédé sa place à une série de boutons pression située à gauche de l’écran tactile. Les commandes de la climatisation sont regroupées sous les buses de ventilation centrales, tandis que les commandes des modes de conduite et de la motricité sont à gauche du volant.

Si les sièges de la rangée médiane sont actionnés manuellement (à l’aide de deux leviers sur leurs flancs), ceux de la rangée arrière se replient avec un mécanisme électrique actionné par des boutons qu’on retrouve sur la cloison intérieure du coffre du côté passagers.

Règle générale, il règne une impression de qualité à bord du plus imposant des utilitaires Chevrolet, malgré la présence de plastique bon marché ici et là. Les matériaux plus nobles sont naturellement réservés au Cadillac Escalade, voire au GMC Yukon Denali.

3 245 $ pour carburer au diesel ?

Les 3 245 $ supplémentaires qu’il faut débourser pour passer d’un moteur à essence à la motorisation turbodiesel n’ont rien d’exagéré, à mon avis, surtout lorsqu’on compare ce montant avec les 8 250 $ exigés par Ford pour boulonner le V6 turbodiesel sous le capot d’un F-150, par exemple. D’ailleurs, cette dépense se justifie au fil des premiers mois de conduite, surtout si le pied droit n’abuse pas trop de la pédale de droite. Car ce moteur optionnel consomme moins que ses contreparties à essence. Le site de Ressources naturelles Canada annonce une cote moyenne de 10,6 L/100 km pour un modèle à quatre roues motrices, comme celui que nous avons essayé durant un peu moins de deux semaines.

Au plus fort de son utilisation, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 10,7 L/100 km. Or, nous avons atteint cette cote en ne ménageant pas du tout la mécanique, sans oublier ce support à vélos qui avait sans doute un effet néfaste sur l’aérodynamisme du véhicule. Certains collègues auraient même réussi à abaisser cette marque aux alentours de 7,0 L/100 km avec un véhicule sans passager conduit à basse vitesse sur l’autoroute (environ 70 km/h). Bref, si l’option turbodiesel ne vous fait pas peur, à cause de la réputation acquise par cette technologie depuis le Dieselgate de Volkswagen, en 2015, c’est le moteur le plus intéressant de la gamme, même s’il n’a pas les muscles du gros V8 de 6,2 litres !

« LE » véhicule parfait pour traverser l’Amérique?

Comment s’est comporté le gros Suburban pendant ces neuf jours de voyage ? Un mot suffit pour l’exprimer : merveilleusement ! Et ce n’est pas seulement parce que sa consommation moyenne est demeurée aux alentours des 10 L/100 km.

Ce 6-cylindres en ligne turbodiesel est également plaisant à pousser à l’occasion. Le couple généreux disponible à bas régime permet de propulser ce VUS dès que le pied droit écrase l’accélérateur au plancher. Silencieux au ralenti, ce moteur de 3,0 litres est d’une douceur peu commune en conduite normale. Il se manifeste naturellement lors des fortes accélérations, rappelant aux passagers par sa sonorité unique que la mécanique logée sous le capot carbure au diesel.

La boîte automatique à dix rapports est également digne de mention. Elle s’efface complètement dans toutes les situations… ou presque ! Disons seulement que les côtes de Charlevoix ont provoqué chez elle quelques rétrogradations perceptibles.

J’ai roulé majoritairement en mode deux roues motrices, mais j’ai aussi essayé les modes « Auto » et « 4 » sur un chemin de gravier menant à un chalet. La garde au sol et l’efficacité de son système à quatre roues motrices ont confirmé que j’avais fait le bon choix en laissant à la maison ma voiture personnelle — qui se déplace beaucoup plus près du sol !

Il est également possible de choisir un mode de conduite, mais franchement, je n’en vois pas l’utilité. Au volant du Suburban, il faut adapter sa conduite notamment en prévoyant les distances de freinage et, au moment de se stationner, en évaluant l’espace de stationnement lorsqu’il semble exigu, une opération facilitée par les nombreuses caméras fixées au pourtour du véhicule. Avaler les kilomètres à bord du plus imposant VUS de Chevrolet se fait tout en douceur (merci à la nouvelle suspension indépendante arrière). C’est tant mieux ainsi !

Le mot de la fin

Le Chevrolet Suburban est le doyen de l’industrie, son constructeur n’ayant jamais cessé d’offrir ce modèle depuis son introduction, en 1935. Cette icône du monde automobile américain transporte des familles nombreuses depuis très longtemps et elle va continuer de le faire durant plusieurs décennies encore.

Pour ma part, j’ai adoré mon expérience à bord de cette variante à moteur turbodiesel. Franchement, pour le consommateur qui a besoin d’un mastodonte pareil pour remorquer de lourdes charges et transporter ses proches, ce moteur diesel optionnel me semble incontournable. Mais bon, je sais que certains d’entre nous préfèrent encore un bon vieux V8 à essence !

On aime

L’intérieur vaste

Le confort général

L’efficacité du moteur turbodiesel

On aime moins

Le prix demandé (un peu moins de 92 000 $, frais de transport inclus)

L’accoudoir central à revoir

