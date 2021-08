Auto123 met à l’essai le Ford Ranger Tremor 2021.

Avec le nouveau Maverick qui se pointe à l’horizon, le Ford Ranger se retrouve tout à coup coincé entre deux rôles opposés : le pickup « urbain » et le pickup « pour le travail ». Après tout, l’un et l’autre peuvent tout aussi bien servir de véhicule familial, de véhicule d’aventure ou de simple outil de travail.

En vérité, un pickup intermédiaire comme le Ranger est tout indiqué pour partir à l’aventure en couple ou en famille. Il peut affronter des conditions routières plus corsées tout en offrant un confort très acceptable à ses quatre ou cinq occupants.

Cela dit, lorsque le Maverick se sera greffé à la gamme de camions légers de Ford (avant la fin de l’année, nous dit-on), l’amateur de camionnette devra choisir entre un pickup monocoque de taille compacte, un pickup sur châssis à longerons de taille intermédiaire, sans oublier le F-150, le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord.

En attendant que ce trio prenne forme, le Ranger propose pour l’année-modèle 2021 une nouvelle livrée baptisée Tremor. Il n’en fallait pas plus pour qu’on la mette à l’épreuve.

Photo : V.Aubé Ford Ranger Tremor 2021, écusson

Un Ranger Tremor, c’est quoi au juste ?

Les mordus le savent, l’appellation Tremor a tout d’abord servi à un F-150, en 2014 pour être plus précis. Le constructeur avait développé cette version spécialement pour l’accélération en ligne droite. Basé sur une version courte à boîte courte, ce Tremor avait un moteur V6 EcoBoost sous le capot.

Pour le Ranger 2021, les stratèges de Ford ont récupéré l’écusson et lui ont donné une tout autre vocation. En effet, Tremor désigne désormais un niveau intermédiaire de conduite hors route (le haut du pavé étant réservé au Raptor, un peu à l’image de la livrée Z71 de Chevrolet et de la ZR2, plus robuste encore. Rappelons toutefois qu’avant d’apparaître sur le Ranger et plus récemment sur le F-150, le nom Tremor était d’abord réapparu dans la gamme Super Duty.

L’ensemble Tremor est exclusif aux camionnettes Ranger XLT et Lariat équipées de la cabine SuperCrew. Il est donc impossible de profiter des avantages que procurerait un Tremor à cabine allongée et caisse longue. De plus, puisqu’il s’agit d’un pickup destiné à servir loin du bitume, les pneus tout terrain enveloppent des jantes exclusives de 17 pouces de couleur Magnétique. Notez que les pneus plus agressifs ajoutent près d’un pouce (0.8 po) à la garde au sol, qui atteint 9,7 pouces. D’ailleurs, la suspension est elle aussi plus haute qu’à l’habitude.

Photo : V.Aubé Ford Ranger Tremor 2021, calandre

À l’avant, la grille de calandre à doubles barres noires horizontales est ornée de deux naseaux rouges, une couleur contrastante qui réapparaît dans l’autocollant ornant les flancs de la boîte et sur le dossier des sièges avant dans un logo brodé. Les pare-chocs, eux, se contentent de la couleur magnétique, tout comme les contours d’ailes. Notez aussi la présence de marchepieds noirs.

Quant au Gris cactus de la carrosserie de notre véhicule d’essai, disons simplement qu’elle faisait bon ménage avec les équipements exclusifs du groupe Tremor, un ensemble qui ajoute tout de même 5 250 $ au prix du véhicule. Bien entendu, il est possible de commander ce pickup avec une autre couleur.

Il faut aussi mentionner que la suspension du Tremor troque les amortisseurs ordinaires des autres versions pour un ensemble conçu par l’équipementier Fox. Les systèmes Terrain Management et Trail Control, qui modifient les paramètres de conduite selon les conditions du moment, font aussi partie de l’équation, tout comme les plaques de protection sous le camion. Bref, le Tremor peut se tirer d’affaire en usage hors route.

Photo : V.Aubé Ford Ranger Tremor 2021, trois quarts arrière

Et alors, quel est l’attrait du Ranger Tremor?

Au moment d’écrire ces lignes, Ford n’avait toujours pas confirmé la venue du Ranger Raptor en Amérique du Nord. Toutefois, si le constructeur choisit (enfin !) d’ajouter cette livrée au sommet de la gamme Ranger, le Tremor sera supplanté. Mais, en attendant cette annonce de Dearborn, les amateurs de camionnettes élaborées pour la conduite hors route doivent se contenter du Tremor, une livrée qui représente tout de même une nette amélioration comparativement à l’ensemble optionnel FX4.

Son look n’est pas laid non plus, avec ces quelques détails ici et là, mais le Tremor n’attire pas l’attention pour autant dans une circulation dense.

En ce qui a trait à sa conduite, les nouveaux réglages de la suspension adoucissent grandement le comportement du véhicule. Disons que les amortisseurs avec réservoir et les nouvelles lames à l’arrière absorbent beaucoup mieux les irrégularités du bitume. Parce qu’il ne faut pas oublier que le Ranger Tremor, malgré son attirail de conduite hors route, doit également bien faire sur grand-route. À ce point de vue, c’est beaucoup mieux et les pneus tout terrain ne nuisent pas à la tenue de cap comme c’est parfois le cas avec ce type de pneus.

N’allez pas croire que le Ranger Tremor soit aussi doux qu’une Ford Taurus par contre. Lorsque la boîte est vide, il sautille encore un peu sur les nids-de-poule.

Photo : V.Aubé Ford Ranger Tremor 2021, caisse

Pour ce qui est du reste, le Ranger Tremor 2021 conserve la mécanique 4-cylindres à turbocompresseur de 2,3 litres des autres versions. Elle livre 270 chevaux et 310 lb-pi de couple. Ce moulin travaille bien avec la boîte de vitesses automatique à 10 rapports, quoique des à-coups sont perceptibles à l’occasion.

Et pour ceux qui croient qu’un 4-cylindres n’a pas fait pour mouvoir un pickup, détrompez-vous. Ce moteur de Ford en a dedans et sa sonorité est loin d’être désagréable. En revanche, sa consommation en souffre quelque peu. En effet, le site canadien ÉnerGuide annonce une moyenne de 12,2 litres/100 km, alors que j’en ai enregistré une de 13,4 litres/100 km.

Le mot de la fin

Il faut disposer d’un bon budget pour accéder au niveau intermédiaire des camionnettes… intermédiaires ! La livrée Lariat véhicule d’essai que nous avons conduit plus tôt ce printemps était offerte pour la modique somme de 52 478 $. Près de 10 000 $ s’appliquaient aux options. Remarquez que, dans le segment des camionnettes intermédiaires, les prix varient énormément puisqu’il y a des milliers de livrées et de configurations imaginables !

Si la garde au sol surélevée et l’habitacle un peu vieillot ne vous gênent pas, le Ranger Tremor peut très bien remplir son rôle de véhicule de travail, d’aventure ou même familial !

Photo : V.Aubé Ford Ranger Tremor 2021, hayon

On aime

Le look réussi

Les capacités hors route accrues

Le confort amélioré

On aime moins

La planche de bord vieillotte

L’espace à la deuxième rangée

Consommation de carburant élevée

La concurrence principale

Chevrolet Colorado

GMC Canyon

Honda Ridgeline

Jeep Gladiator

Nissan Frontier

Toyota Tacoma

Photo : V.Aubé Ford Ranger Tremor 2021, profil