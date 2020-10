Auto123 met à l’essai le GMC Canyon AT4 2021.

L’AT4 est une appellation qui gagne du terrain dans l’organigramme de GMC. La plus récente création du constructeur à recevoir ce traitement esthétique et technique va à la camionnette intermédiaire Canyon pour l’année-modèle 2021, après les deux Sierra, l’Acadia et même la nouvelle cuvée du Yukon fraîchement débarquée sur nos routes.

Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore, la division GMC a décidé il y a quelques mois à peine d’offrir un autre type de modèle hyper bien équipé à sa clientèle. Situé sous l’écusson Denali dans la hiérarchie GMC, le Canyon AT4 s’adresse à un public qui ne veut pas nécessairement être aperçu au volant d’un véhicule chromé au possible.

La mode « off road »

C’est exactement ce que propose la recette AT4, soit une absence de toute composante chromée à l’extérieur avec un soupçon d’ambiance hors route. D’emblée, on remarque tout de suite les semelles tout terrain issues du catalogue de Goodyear, les pneus Wrangler Duratrac qui, à eux seuls, changent carrément l’image qu’on se fait du pickup américain. Les jantes de 17 pouces sont également exclusives à cette livrée taillée pour une conduite loin du bitume, quoique ce tablier en plastique noir à la base du pare-chocs n’est pas conçu pour les obstacles difficiles, mais plutôt pour rendre le véhicule plus aérodynamique. Finalement, les crochets d’attelage au niveau du bouclier avant sont peints en rouge, une autre signature visuelle de la formule AT4.

Photo : V.Aubé GMC Canyon AT4 2021, profil

Pour 2021, le GMC Canyon voit aussi la superficie de sa grille de calandre bonifiée, celle-ci qui s’étire désormais vers le bas. Notez aussi la présence d’antibrouillards aux DEL plus imposants. Quant au reste de la caisse, elle demeure fidèle au modèle introduit sur le marché en 2014… en tant que modèle 2015.

Je me dois d’ajouter qu’en plus des pneus et de l’apparence, le Canyon AT4 profite d’une plaque de protection additionnelle au niveau du boîtier de transfert, d’un différentiel autobloquant Eaton G80, d’une suspension tout-terrain et d’un système de contrôle de descente, un bidule de plus en plus populaire à bord de ces versions conçues pour les amateurs de plein air.

Et l’habitacle lui?

Plus discrètes, les modifications apportées à l’habitacle se limitent aux sièges de la camionnette, avec les broderies « AT4 » sur les appuie-tête en plus des coutures Kalahari uniques au modèle. Bref, GMC ne réécrit pas l’histoire avec cette variante AT4, et pourtant, l’ensemble s’avère assez alléchant pour les adeptes de conduite hors route, d’autant plus que l’autre option dans ce créneau s’appelle Chevrolet Colorado ZR2 et qu’elle commande un supplément d’environ 8 000 $. Remarquez, le ZR2 est une machine totalement différente du Canyon AT4, ne serait-ce que pour ses capacités accrues lorsque le chemin devient réellement accidenté. La suspension du pickup Chevrolet, une gracieuseté de l’entreprise canadienne Multimatic, est également totalement différente dans son rendement.

Photo : V.Aubé GMC Canyon AT4 2021, intérieur

Au volant d’un superbe châssis

Je dois l’admettre, ça fait déjà quelques fois que j’assis mon popotin à bord de l’une ou l’autre des camionnettes intermédiaires GM. J’ai pu faire l’essai de variantes dégarnies, tout comme celles au sommet de la pyramide, le Colorado ZR2 qui ferme la marche avec sa suspension sophistiquée et sa carrosserie élargie.

Mais, ce que je retiens de tous ces kilomètres parcours au volant de ces pickups américains, c’est qu’ils reposent sur un incroyable châssis à échelle. J’avais pu le remarquer lors du lancement du Colorado ZR2 il y a quelques années à l’aube du Salon de Los Angeles, le camion qui n’avait même pas bronché sur le parcours bosselé aménagé pour l’occasion.

En ce début d’automne 2020, les quelques jours passés au volant du plus viril des GMC Canyon m’ont une fois de plus rappelé à quel point le camion est rigide. J’ai eu beau le brasser, en empruntant les pires nids-de-poule inimaginables, le Canyon n’a émis aucun bruit de caisse anormal. Certes, le Canyon se conduit toujours comme un camion : la direction est lourde et franchement imprécise, la suspension tout-terrain est raide et la tenue de route n’a rien à voir avec celle d’une voiture sport. Bref, rien de surprenant pour une camionnette!

Photo : V.Aubé GMC Canyon AT4 2021, trois quarts arrière

La présence de pneus cramponnés a aussi une influence sur le rendement du véhicule. En effet, ceux-ci n’offrent pas la même adhérence et s’avèrent plus bruyants, même sur une surface fraîchement asphaltée à 100 km/h sur l’autoroute. Ce n’est pas désagréable, mais sachez tout de même que le Canyon AT4 n’est pas aussi confortable que les autres livrées. En revanche, ces crampons font le travail lorsque l’asphalte laisse place à la boue et aux roches.

Quant au rendement du groupe motopropulseur, je n’ai rien à redire à son sujet. Le V6 atmosphérique de 3,6-litres de cylindrée livre la marchandise avec sa puissance de 308 chevaux et son couple de 275 lb-pi, tandis que la boîte automatique à huit rapports n’a vraiment rien à se reprocher non plus, quoique le mode manuel logé du côté gauche du levier de vitesses n’apporte rien de plus, à l’exception de ceux et celles qui remorquent de lourdes charges sur les routes montagneuses de notre grand pays.

Le mot de la fin

GMC a beau jeu de dédoubler son offre, surtout avec tout le succès déjà remporté avec cet écusson AT4 créé de toutes pièces il y a quelques mois à peine. Cette ambiance hors route est à la mode en ce moment et il y a fort à parier que tant et aussi longtemps que les consommateurs vont cogner à la porte du constructeur pour une variante AT4, GMC va poursuivre son aventure. Le Canyon AT4 ne s’adresse pas à tout le monde, ne serait-ce que par son inconfort sur bitume. La faute va en grande partie à nos routes défoncées, mais disons que cette suspension a son mot à dire ici. En forêt par contre, cette robustesse rapporte ses dividendes. Et puis, si ce n’est pas assez, il y a toujours l’option ZR2 chez Chevrolet!

Photo : V.Aubé GMC Canyon AT4 2021, calandre

On aime

Le look tout-terrain

La rigidité du châssis

La qualité générale

On aime moins

L’accès difficile à bord

La suspension raide

La consommation de carburant importante

La concurrence principale

Chevrolet Colorado

Ford Ranger

Honda Ridgeline

Jeep Gladiator

Nissan Frontier

Toyota Tacoma

Photo : V.Aubé GMC Canyon AT4 2021, hayon